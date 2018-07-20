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Второй экземпляр самолета МС-21-300 перелетел из Иркутска в Жуковский
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Второй экземпляр самолета МС-21-300 перелетел из Иркутска в Жуковский 

РЖД-Партнер 56 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«Перелет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев», — приводятся в сообщении слова командира воздушного судна летчика-испытателя 1-го класса ОКБ им. А. С. Яковлева Василия Севастьянова.
Также в состав экипажа самолета входил второй пилот — летчик-испытатель 1-го класса ОКБ им. А. С. Яковлева Андрей Воропаев.
Летные испытания второго экземпляра самолета стартовали в середине мая этого года. Налет самолета за это время составил в общей сложности 14 часов, максимальная высота — 12000 км. В рамках летных испытаний подтвержден ряд характеристик самолета, проверены соответствие датчиков высоты и скорости на соответствие реальным параметрам, отработаны случаи отключения и запуска двигателя в воздухе.
МС-21 — разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии — МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400, вмещающей до 250 человек. В настоящее время разрабатывается самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на 2019 год, получение сертификата типа и старт серийного производства — на 2019 год.
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