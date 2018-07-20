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Пять маршрутов из Ростова прекратили работу из-за долгов «Донавтовокзала»
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Пять маршрутов из Ростова прекратили работу из-за долгов «Донавтовокзала» 

Ростовские Вести 2 часа назад
Многомиллионные задолженности ПАО «Донавтовокзала» перед перевозчиками уже привели к отмене множества маршрутов «Ростов-ст. Тацинская», «Ростов — Белгород», «Ростов — Астрахань», «Ростов — Саратов» и «Ростов-Харьков». Начальник Главного автовокзала Игорь Рудзинский в недавнем разговоре со СМИ показал свою некомпетентность сообщив о том, что ничего не знает о возможном сокращении маршрутов ряда внутриобластных и межрегиональных направлений из-за невыполнения договорных обязательств перед транспортными компаниями. В распоряжении Ассоциации работников транспорта и туризма (АРТТ) имеется копия документа, в котором один из наших членов уведомляет Тиграна Григоряна, директора ПАО «Донавтовокзала» о сложившейся экономической ситуации и о прекращении обслуживания определенных маршрутов по этой причине. Компания сегодня несет не только огромные убытки, но вынуждено терпит репутационные риски. Почему представитель руководства предприятия отрицает этот факт и говорит, что не в курсе долгов, не известно. По мнению Рудзинского, это исключительно бухгалтерская информация, которой он не владеет. Однако как она попадает к наёмным работникам в обход начальства, не понятно. — В адрес автовокзала перевозчик неоднократно направлял письма о приостановлении обслуживания рейсов по причине сложившейся сложной экономической ситуации и ввиду отсутствия обеспечения транспортных средств ГСМ и запасными частями. Уже прекращены рейсы в ст. Тацинскую, Белгород, Астрахань, Саратов и Харьков. Возобновление обслуживания этих маршрутов произойдет после погашения ПАО «Донавтовокзал» задолженности, — сообщила Ирина Ал Зирки, президент АРТТ. Напомним, что в данный момент также находятся под угрозой рейсы в Ставрополь, Ялту, Феодосию, Морозовск, Волгоград и другие города России.
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