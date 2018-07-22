Капремонт 16 многоквартирных домов планируют сделать в Серпуховском районе до конца года

Капитальный ремонт 16 многоквартирных домов сделают в Серпуховском районе Московской области в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Серпуховском районе включили 16 многоквартирных домов, на эти цели предусмотрена сумма в размере 49 млн руб.», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в этом году при проведении общестроительных работ капитального характера в многоквартирном жилом фонде Подмосковья особое внимание уделяется энергоэффективности применяемых технологий.

«В частности, при утеплении фасадов сегодня применяются современные фасадные системы нового поколения, устанавливаются в многоквартирных домах оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов. Все эти мероприятия позволяют жителям получать экономию при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) до 25%», — приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина

В пресс-службе отметили, что «более 18 млн руб. будет направлено на ремонт кровель в 10 многоквартирных домах, более 14 млн руб. — на ремонт внутридомовых инженерных систем в двух МКД, на ремонт фасада в одном доме выделена сумма более 2 млн руб., а на замену лифтового оборудования потратят более 14 млн руб. в трех МКД».