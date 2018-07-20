Более 25 тысяч единиц контрафакта с символикой FIFA выявлено приволжскими таможенниками в I полугодии

Об этом сообщает Приволжское таможенное управление. Из оборота изъяты «незаконные» игрушки, футболки, бейсболки, спортивные сумки, пакеты. Всего за полугодие сотрудники приволжской таможни изъяли более 786 тысяч единиц контрафакта.