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Более 25 тысяч единиц контрафакта с символикой FIFA выявлено приволжскими таможенниками в I полугодии
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Более 25 тысяч единиц контрафакта с символикой FIFA выявлено приволжскими таможенниками в I полугодии 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.
Из оборота изъяты «незаконные» игрушки, футболки, бейсболки, спортивные сумки, пакеты.
Всего за полугодие сотрудники приволжской таможни изъяли более 786 тысяч единиц контрафакта.
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