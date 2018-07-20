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Участники «Московского долголетия» будут получат бонусы и подарки
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Участники «Московского долголетия» будут получат бонусы и подарки 

Мир24 32 минуты назад
Более 100 тысяч человек уже присоединились к проекту «Московское долголетие». В столице открылись сотни площадок, на которых пенсионеры могут провести время с пользой и удовольствием, передает «ТВ Центр».
«Московское долголетие» объединило людей, для которых жизнь только начинается. В разных районах Москвы открыто пять тысяч площадок. Пожилые люди учатся йоге, танцам, скандинавской ходьбе, иностранным языкам, рисованию совершенно бесплатно и около дома.
Одни из самых популярных площадок — уроки компьютерной грамотности. Большинство учеников за компьютерами не сидели, поэтому занятия начинаются с самых азов. Согласно программе курса, уже через два месяца все они смогут активно пользоваться ноутбуками. Некоторые ученики планируют после занятий найти подработку в интернете, но для большинства освоить компьютер — значит иметь возможность чаще общаться с детьми и внуками.
Кроме того, участников проекта ждут приятные сюрпризы и бонусы. Пенсионеры смогут получать подарки за курсы. Это могут быть билеты в театр, бесплатный ужин в кафе или просто вкусное мороженое. Условие одно — не пропускать занятия.
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