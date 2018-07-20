«Не исполнять обещания — традиция любой кампании». С каким багажом Зимин идет на выборы

Разобраться с явкой

Предыдущие выборы главы республики зафиксировали убедительную победу Зимина в 63% голосов избирателей при не самой высокой явке в 37%. Именно эта проблема — отсутствие интереса у жителей республики к выборам главы региона — может стать определяющей в дальнейшей благосклонности центра к Зимину. Такое предположение высказал политтехнолог Игорь Козлов , намекая на невысокую явку на праймериз «Единой России», когда шел отбор кандидатов на выборы в гордуму Абакана и в Верховный Совет республики.

«С законодательными органами вообще большие сложности у Зимина. Дело в том, что районные советы депутатов, как, например, в Абазе, не поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. И в случае принятия этого закона на федеральном уровне Виктору Зимину придется отвечать перед своими избирателями. Пока мы не видим, что объяснения в Сибири звучат неубедительно, — взять слова Сергея Жвачкина , губернатора Томской области , или Амана Тулеева , спикера областного совета депутатов Кузбасса», — уточнил Козлов.

Не самые корректные формулировки в публичных высказываниях у Виктора Зимина — еще один повод к головной боли его предвыборного штаба. Последний крупный конфликт в публичном поле как раз связан с выступлением главы республики. Осенью прошлого года, выступая на прямой линии, Зимин неожиданно разразился резкой критикой Тулеева, тогда еще губернатора Кемеровской области . Глава Хакасии неодобрительно отнесся к помощи кузбассовцев Агафье Лыковой, заявив, что соседи «пиарятся», «позорят хакасцев», и пригрозил запретить принимать воздушные борта на подведомственной ему территории. Впрочем, дальше слов дело не зашло.

Избиратель хочет обманываться

Прямая линия — это ноу-хау Зимина, которое было введено после реформирования республиканского правительства весной прошлого года. Тогда глава Хакасии обновил состав министров на 50%, завел аккаунт в Instagram и, по примеру президента РФ Владимира Путина , принялся устраивать онлайн-общение с жителями республики и других регионов страны.

Одна из таких линий и вскрыла неприятный факт для общественности: вопреки предвыборным обещаниям, данным в кампанию 2013 года, Виктор Зимин не стал заниматься совершенствованием республиканского закона о получении жителями бесплатных 150 кубометров леса на строительство жилых домов. Зимин тогда обещал доработку закона и принятие его в сентябре 2013 года, однако, как выяснилось в 2017 году, программа выдачи бесплатного леса уже не работала. Если быть точным, то согласно Лесному кодекс, бесплатную древесину могут получить только представители малых народов и то в размере 100 кубометров.

Справедливости ради, другие обещания Зимина, зафиксированные на сайте obeschania.ru, были исполнены в том или ином виде. Например, железорудный рудник в Абазе продолжил свою работу, в республике было подписано трехстороннее соглашение между региональным правительством, профсоюзом Хакасии и объединением работодателей, и сельское хозяйство получило необходимые дотации, а представители китайского бизнеса в сфере овощеводства покинули регион.

Выполнил Зимин и главную стратегическую задачу для себя — строительство военного городка в Абакане для 5-й отдельной железнодорожной Познанской Краснознаменной бригады. Принимать военный городок приезжал лично глава Минобороны Сергей Шойгу в апреле нынешнего года.

Факт наличия невыполненных обещаний в багаже Зимина не должен смущать кого-либо. По мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, подобное — это уже непременное условие любых выборов.

«Давать предвыборные обещания в России и не выполнять их — это давняя традиция любой избирательной кампании. Как правило, наш народ хочет быть обманутым, связывая такой подход кандидата с «надеждой на лучшее» и «позитивной повесткой», — прокомментировал эксперт.

Опасно раздражать

По-настоящему неприятны для Зимина экономические показатели республики. «ФедералПресс» уже писал о лидерстве Хакасии в неофициальном рейтинге закредитованности российских регионов, о росте госдолга и снижении инвестиций извне. Экономист Евгений Мамаев тогда говорил, что «для нормальной работы и развития системы нужны ресурсы, в первую очередь финансовые».

«По итогам 2016 года падение инвестиций составило 20%, а в этом еще 38%. Сборы по налогу на имущество юридических лиц за 8 лет выросли на 45,2%, что также является худшим показателем по СФО при среднем росте 154%. По сути, мы находимся на аппарате искусственного жизнеобеспечения в виде кредитов. Как только возникают задержки с получением новой порции, республику начинает штормить — появляются задержки в выплате зарплат, пособий, закупке медикаментов, оплате контрактов», — отмечал в прошлом году эксперт.

Любопытно, что именно Мамаева после его проигрыша на праймериз «Единой России» Зимин пригласил на должность заместителя министра экономического развития региона. Приглашение неслучайно, потому что Виктора Зимина, помимо приведенных показателей, упрекают еще и в неравномерном развитии территорий, что ведет к обращению в центр за очередным траншем. С одной стороны, как заверил Дмитрий Фетисов , директор консалтингового агентства NPR Group, «нет ничего порицаемого и в процессе выпрашивания денег у федерального правительства».

«Существующая система финансовых отношений между регионами и федеральным центром вполне допускает такой подход. Важнее тот факт, дают деньги или нет», — отметил Фетисов.

С другой стороны, Илья Гращенков выдвинул теорию, что «опасно раздражать федеральных чиновников, регион у которых и без того погряз в долгах». «Решение о переизбрании Виктора Зимина на новый срок отчасти и мотивировано тем, что именно на нем висят все эти многомиллиардные долги Хакасии, и просто так отпускать его со службы власть не хочет», — предположил эксперт.

Наблюдатели не исключили и сценария, когда формат «внешнего управления» из-за крайне низкого уровня жизни и упомянутой закредитованности может не самым лучшим образом отозваться на итогах выборов.

«В республике наблюдается низкий уровень поддержки действующей власти и растут протестные настроения в регионе. Это означает, что выборы в республике будут очень сложными. Кроме того, текущая избирательная кампания неизбежно будет ресурсоемкой, поскольку потребует серьезного политтехнологического сопровождения, а значит, и финансовых затрат на ее реализацию. Также известно, что партия власти показала крайне низкую явку на региональных праймериз. Что является очень яркой иллюстрацией отношения избирателей Хакасии к «Единой России» и к Виктору Зимину», — поделился размышлениями политолог Сергей Чирун.

В схватке с антирейтингом

Предвыборные позиции Зимина таковы, что помочь ему могут лишь лояльность избирателей Абакана и отсутствие реальных конкурентов, отмечают эксперты, указывая, что более половины жителей Хакасии не хотят вновь видеть Виктора Зимина у руля правительства. Люди называют в числе главных проблем коррупцию и клановость, у многих сложилось мнение, что Виктор Зимин защищает прежде всего интересы своих друзей и близких. Проблемой как было, так и остается неравномерное развитие территорий. Неудивительно поэтому, что, по данным экспертов, негативное отношение к Зимину превалирует в большинстве районов Хакасии. На выборах определяющей станет позиция жителей столичного Абакана, где сосредоточена почти треть всех избирателей Хакасии. В том, что антирейтинг Виктора Зимина может сыграть против него, уверен и политолог Дмитрий Буреев.

«После завершения выдвижения претендентов стало понятно, что главный соперник действующего главы республики — не кандидат от соперничающей партии, а его личный антирейтинг», — процитировало эксперта издание Regnum.ru

Среди подавших документы на выдвижение отсутствуют политические тяжеловесы. Единственный, кто может составить хоть какую-то конкуренцию Зимину, — это Олег Иванов , депутат Верховного совета, член партии «Пенсионеры России». Как представитель республиканского парламента, Иванов известен своему избирателю по округу № 8 в Абакане, при этом политик в силу непонятных причин не стремится разыгрывать карту повышения пенсионного возраста, что могло бы добавить ему очков перед избирателем. Среди остальных кандидатов может порадовать присутствие представителя от КПРФ , в отличие от Омской и Новосибирской области , но при ближайшем рассмотрении вряд ли 30-летний Валентин Коновалов, даже будучи депутатом гордумы Абакана, может рассчитывать на достойную схватку с Зиминым.

Подобное мнение высказал и политолог Андрей Трошкин. «Своих кандидатов выставили КПРФ, ЛДПР »Справедливая Россия» и другие партии. Оппозиция в Хакасии представлена широко, но она не имеет под собой серьезного фундамента. Все это создает видимость конкуренции, но угрозы для Зимина никто из выдвинутых не представляет», — констатировал Трошкин.

Этот расклад может обрушить явку, но при этом вынудить хакасского избирателя проголосовать за надоевшего, но все-таки такого знакомого Виктора Зимина, что законсервирует кризис в республике еще на годы.