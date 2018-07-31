Ещё
Мосгоризбирком зарегистрирует Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгоризбирком зарегистрирует Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Newsru.com
Заседание Московской городской избирательной комиссии о регистрации Михаила Балакина в роли кандидата в мэры Москвы состоится сегодня. Об этом сообщил «РГ» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. «Мы будем вынуждены его зарегистрировать, — рассказал он. — Как прокомментировал накануне ситуацию с этим кандидатом зампредседателя ЦИК Николай Булаев, в случае невыполнения на этот счет решения Мосгорсуда нашу комиссию может ждать роспуск. Зачем же дело доводить до этого?»
Напомню, свой отказ в регистрации Михаила Балакина, выдвинутого на пост мэра Москвы, Мосгоризбирком мотивировал тем, что он не прошел муниципальный фильтр. Избирательным кодексом города каждый претендент на этот пост должен собрать в свою поддержку 110 голосов муниципальных депутатов из 110 муниципальных округов столицы. При сдаче документов в Мосгоризбирком Балакин представил 112 подписей мундепов, но трое из них позднее свои подписи отозвали. В итоге бывшему владельцу обанкротившейся компании СУ-155, не хватило одного голоса, что и стало причиной решения не регистрировать его в официальном статусе кандидата в мэры.
Но Балакин этот отказ обжаловал в Московском городском суде. И 30 июля суд встал на его сторону, обязав Мосгоризбирком все-таки зарегистрировать этого, пятого по счету претендента на пост главы столицы на выборах, которые состоятся в Москве 9 сентября. В планах горизбиркома было обжаловать это решение в Верховном суде. Но на заседании комиссии, вынесшей на повестку дня вопрос, подавать ли кассацию в ВС, мнения ее членов разделились: четверо проголосовали за, четверо — против, один воздержался. Председателя Мосгоризбиркома на заседании не было — он уезжал в Ульяновскую область на выездное заседание ЦИК. Провести повторное обсуждение по этой же повестке дня у членов Мосгорбиркома возможности уже не было — решение Мосгорсуда по закону надо выполнять в течение пяти дней. И этот срок уже истек: «Поздно обжаловать», — прокомментировал «РГ» Валентин Горбунов.
Следовательно, вместо четырех кандидатов на пост мэра, ранее зарегистрированных — действующего главы города Сергея Собянина, выдвиженца "Справедливой России" Ильи Свиридова, кандидата от КП РФ Вадима Кумина и представителя ЛДПР Михаила Дегтярева, их будет все-таки пять. «И это хорошо — чем больше кандидатов хороших и разных, тем лучше, — считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. — Тем презентабельнее будут сами выборы в условиях, когда большинство москвичей для себя выбор уже сделали и голосовать будут за действующего мэра. Если вначале они относились к нему с настороженностью, то за годы работы в столице Сергею Собянину удалось завоевать симпатии горожан».
Российская Газета: последние новости
Как оформить полис ОСАГО во Владивостоке Французский парламент проголосует по вотуму недоверия правительству Отходы на переработку из Калининградской области стали "золотыми"
Комментарии  Ещё 83 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав110
В Подмосковье рухнул пешеходный мост120
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике15
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете35
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение