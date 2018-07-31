Мосгоризбирком зарегистрирует Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы 

Заседание Московской городской избирательной комиссии о регистрации Михаила Балакина в роли кандидата в мэры Москвы состоится сегодня. Об этом сообщил «РГ» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. «Мы будем вынуждены его зарегистрировать, — рассказал он. — Как прокомментировал накануне ситуацию с этим кандидатом зампредседателя ЦИК Николай Булаев, в случае невыполнения на этот счет решения Мосгорсуда нашу комиссию может ждать роспуск. Зачем же дело доводить до этого?»
Напомню, свой отказ в регистрации Михаила Балакина, выдвинутого на пост мэра Москвы, Мосгоризбирком мотивировал тем, что он не прошел муниципальный фильтр. Избирательным кодексом города каждый претендент на этот пост должен собрать в свою поддержку 110 голосов муниципальных депутатов из 110 муниципальных округов столицы. При сдаче документов в Мосгоризбирком Балакин представил 112 подписей мундепов, но трое из них позднее свои подписи отозвали. В итоге бывшему владельцу обанкротившейся компании СУ-155, не хватило одного голоса, что и стало причиной решения не регистрировать его в официальном статусе кандидата в мэры.
Но Балакин этот отказ обжаловал в Московском городском суде. И 30 июля суд встал на его сторону, обязав Мосгоризбирком все-таки зарегистрировать этого, пятого по счету претендента на пост главы столицы на выборах, которые состоятся в Москве 9 сентября. В планах горизбиркома было обжаловать это решение в Верховном суде. Но на заседании комиссии, вынесшей на повестку дня вопрос, подавать ли кассацию в ВС, мнения ее членов разделились: четверо проголосовали за, четверо — против, один воздержался. Председателя Мосгоризбиркома на заседании не было — он уезжал в Ульяновскую область на выездное заседание ЦИК. Провести повторное обсуждение по этой же повестке дня у членов Мосгорбиркома возможности уже не было — решение Мосгорсуда по закону надо выполнять в течение пяти дней. И этот срок уже истек: «Поздно обжаловать», — прокомментировал «РГ» Валентин Горбунов.
Следовательно, вместо четырех кандидатов на пост мэра, ранее зарегистрированных — действующего главы города Сергея Собянина, выдвиженца "Справедливой России" Ильи Свиридова, кандидата от КП РФ Вадима Кумина и представителя ЛДПР Михаила Дегтярева, их будет все-таки пять. «И это хорошо — чем больше кандидатов хороших и разных, тем лучше, — считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. — Тем презентабельнее будут сами выборы в условиях, когда большинство москвичей для себя выбор уже сделали и голосовать будут за действующего мэра. Если вначале они относились к нему с настороженностью, то за годы работы в столице Сергею Собянину удалось завоевать симпатии горожан».