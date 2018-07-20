Огромный водяной смерч обрушился на черноморское побережье: видео

Природное явление восхитило жителей и гостей села Архипо-Осиповка Краснодарского края

Жители и гости села Архипо-Осиповка Краснодарского края стали свидетелями мощного водяного смерча в акватории Черного моря. Кто-то из очевидцев снял на видео завораживающее природное явление и разместил кадры в Сети.

На записи виден огромный черный столб воды, взмывающий из моря высоко вверх. То, что стихия бушует совсем недалеко от берега, людей совсем не пугает, а, скорее наоборот, вызывает еще больший интерес к происходящему.

В разговорах за кадром слышны восторженные возгласы как детей, так и взрослых. При этом собравшиеся явно восхищены столь ярким явлением природы и, несмотря на возможную опасность, даже не думают уходить оттуда.