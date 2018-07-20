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Огромный водяной смерч обрушился на черноморское побережье: видео
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Огромный водяной смерч обрушился на черноморское побережье: видео 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Природное явление восхитило жителей и гостей села Архипо-Осиповка Краснодарского края.
Жители и гости села Архипо-Осиповка Краснодарского края стали свидетелями мощного водяного смерча в акватории Черного моря. Кто-то из очевидцев снял на видео завораживающее природное явление и разместил кадры в Сети.
На записи виден огромный черный столб воды, взмывающий из моря высоко вверх. То, что стихия бушует совсем недалеко от берега, людей совсем не пугает, а, скорее наоборот, вызывает еще больший интерес к происходящему.
В разговорах за кадром слышны восторженные возгласы как детей, так и взрослых. При этом собравшиеся явно восхищены столь ярким явлением природы и, несмотря на возможную опасность, даже не думают уходить оттуда.
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что рыбаки сняли на видео сразу два смерча, которые произошли в понедельник, 16 июля, в Черном море недалеко от Геленджика.
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