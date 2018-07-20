Дочь Юлии Савичевой сделала первые шаги

Артистка поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

Популярная певица Юлия Савичева рассказала, что ее годовалая дочка Аня начала самостоятельно ходить. Звездная мама невероятно счастлива от этого события. Она рассказала своим поклонникам, что сама в том же возрасте делала первые шаги.

20 Июл 2018 в 12:39 PDT Урааа! Моя малышка пошла! Причем побежала просто😂 Она очень активная, резкая, не боится пока ничего! До этого в ходунках постоянно бегала, потом за ручку, а сейчас даже отталкивает меня, сама хочет,

— рассказала Юлия Савичева.

«Падаем конечно! Похнычет немножко и дальше шурует! Прямо хоть шлем, наколенники и налокотники одевай ей🤣 Я кстати тоже в год пошла. Яблоко от яблони недалеко падает☺️», — поделилась подробностями звездная мама.

Поклонники певицы решили поздравить ее с таким важным событием. «Юля, поздравляю с таким чудесным событием! Первые шаги это здорово!)))», «Юлечка, поздравляем от души, пусть всегда стремится вперед, несмотря на падения!Дай бог ей здоровья!», «Искренне поздравляю и радуюсь за вас и вашу малышку!», «Ути маленькая, поздравляю вас Юля, огромного счастья вам и вашей дочке ❤», «Пусть малышка растет на радость Вам. Каждый шаг будет решительный всегда по жизни», «Поздравляю, Юленька) это такое счастье)❤️ впереди еще столько начинаний. Самое главное, чтобы малышка была здорова, а всё придёт со временем 🐱❤️», — написали подписчики теплые пожелания звездной маме и ее дочке.

Фотографиями своей дочери Юлия Савичева не делится в соцсетях. Старается оберегать малышку даже таким образом. Однако часто рассказывает о ней. Так, певица делилась с подписчиками не менее важным моментом в жизни — дочь впервые произнесла слово «мама».

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

3 Май 2018 в 7:14 PDT В девять месяцев Аня начала говорить Мама! До этого момента почему то ей лучше давались слоги ба, па, ге. А тут Ма-ма-ма, как начала, так целый день тренировалась😆 Вы не представляете что со мной творилось, когда я услышала это впервые! Мое сердце сначала замерло, потом бешено заколотилось, потом опять замерло!

— восторженно рассказывала Юлия Савичева.

«Это чудо, которое происходит у тебя на глазах! Как будто мне каждый раз вручают Оскар или Греми и еще Золотой глобус впридачу😂 Каждый раз, когда она говорит мне мама, хочется целовать и обнимать её без остановки! Вот это настоящее счастье и чудо! Счастливей меня в этот момент нет никого на планете!», — делилась с подписчиками искренней радостью звездная мама.

Напомним, Юлия Савичева родила свою дочку 16 июля 2017 года. Но певица скрывала от общественности эту новость. О том, что певица стала мамой узнали только в августе. В 2014 году артистка официально оформила брак с композитором Александром Аршиновым (влюбленные познакомились в 2003 году во время участия Юлии в телевизионном музыкальном проекте «Фабрика звезд — 2»).

Фото: Instagram @yuliasavicheva