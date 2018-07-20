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В Сибири ожидают морозы и снегопады
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В Сибири ожидают морозы и снегопады 

Мир24 48 минут назад
К выходным в некоторые регионы Сибири придет сильное похолодание, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
За эту неделю температура в Таймыре и Эвенкии совершила скачок в 27 градусов. Несколько дней назад там стояла летняя жара, а теперь столбики термометров стремятся к нулю.
«В Сибири резко похолодало, температура в северной половине Таймыра доходит до — 2 градусов», — сообщил Роман Вильфанд.
По его словам, в ближайшие дни снегопады возможны в Таймыре до Норильска, а также на территории северных островов. Однако холодный циклон затронет не только северные территории. В Омской и Новосибирской областях температура снизится с 30 до 18-23 градусов.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Москве организовано круглосуточное дежурство специалистов «Мосводостока». Кроме того, москвичам рекомендовали быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
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