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«Хомо океаникус» и песни Газманова: французский учёный защитил диссертацию о Калининграде и его жителях
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«Хомо океаникус» и песни Газманова: французский учёный защитил диссертацию о Калининграде и его жителях 

Клопс.Ru 49 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Французский географ и славяновед Оливье Рокепло, граф де Альва, в 2018 году защитил диссертацию, посвящённую Калининграду. В ходе работы он изучил архивные материалы, прозу калининградских писателей, познакомился с адмиралом Егоровым и выяснил, о чём поёт Олег Газманов.
"Чёрная легенда" о Калининграде
"Тема моей диссертации в переводе на русский язык "Россия и её зеркало на крайнем западе: геополитическая идентичность ультрапериферийной России сквозь призму Калининградской области". Во Франции мало знают о Калининградской области и её роли в геополитике. Защита работы состоялась в Париже в Народном институте восточных языков и цивилизаций (INALCO), который входит в структуру Сорбонны.
Образ Калининградской области на Западе деформирован. Отчасти из-за негативной пропаганды, которая существует в этих странах. Например, комиссар (министр) по внешним связям Еврокомиссии Крис Паттен написал статью, где назвал Калининградскую область «адской дырой в Центральной Европе». В своей работе я хотел защитить репутацию региона за рубежом и показать достижения и высокую культуру его жителей".
Калининградец «хомо океаникус»
"Калининградцы — тёплые и смелые, а ещё они «homo oceanicus» — то есть русские люди, на которых повлияли рыболовецкие рейсы по Атлантике. Не учитывать, насколько океанический лов и научно-промысловые экспедиции отразились на жителях региона, означает не понять калининградцев.
В самом закрытом регионе жили люди, которые постоянно путешествовали, благодаря чему сформировалась особая открытость калининградцев к миру в целом и к Европе в частности".
"Потёмкинский мультикультурализм"
"В Калининграде бытует «потёмкинский мультикультурализм»: этот термин — моё изобретение, он означает тягу к эклектизму в передаче разных традиций. Я описал это понятие ещё в 2014 году. Интересно, что идея «потёмкинского мультикультурализма» подтвердилась, когда к ЧМ-2018 на Ленинском проспекте отреставрировали хрущёвки в ганзейском стиле. Ганзейский стиль Ленинского проспекта, по-моему, красивый, но совпадает ли он с самосознанием калининградцев или это просто стилистическая копия архитектуры, которую видели в соседних странах?
В советское время построили много домов и мало памятников. Если говорить о новых зданиях и строениях, то стиль православных церквей мне больше нравится, чем ганзейский стиль. Кстати, понятие «европейскость» неясно даже самим жителям Европы".
Очень хочу пообщаться с Олегом Газмановым
Для своего исследования я проводил интервью, изучал архивные документы, карты и прозу Юрия Буйды, Константина Бадигина, Александра Солженицына.
Я много общался с адмиралом Владимиром Егоровым. Мы с ним говорили о политике и геостратегии. А ещё он мне подарил ценную книгу, в которой описаны первые годы работы военной администрации Калининградской области. Я ему очень благодарен.
Песни Олега Газманова попали достаточно поздно в моё поле зрения, я бы очень хотел пообщаться с этим артистом. В его текстах очень много про Калининградскую область, и это было мне интересно как исследователю".
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