В Саратовской области с сентября вырастут тарифы на вывоз мусора

Саратовской области повысятся тарифы на вывоз мусора после начала работы новой системы. Теперь вывоз ТКО станет отдельной коммунальной услугой. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщили чиновники и представители регионального оператора.

Предположительно, цены на вывоз мусора из многоквартирных домов в Саратове , Энгельсе и Балаково вырастут до 120 рублей. Владельцам частных домов придется заплатить 150 рублей за ту же услугу. Жителям в населенных пунктов, в которых проживает от 5 до 100 тысяч человек — 110 рублей и 140 соответственно, в поселках, численностью от 1000 до 5000 человек — 85 рублей, меньше тысячи человек — 65 рублей. Такие данные озвучил директор регионального оператора Михаил Андреев

В некоторых случаях может произойти уменьшение стоимости. Это может произойти потому, что новая система подразумевает плату с квадратного метра, а не с человека. Так, если на большой жилплощади проживает один человек, то для него стоимость услуги будет обходиться дешевле. Тем временем для многолюдной семьи плата увеличится. Кроме того, жителям не придется платить за вывоз мусора в случае, если они будут отсутствовать дома.

Игоря Шувалова. Повышение тарифов на вывоз мусора ожидается в начале сентября текущего года. Напомним, ранее сообщалось, что победителем конкурса по выбору мусоровывозящих компаний стало ООО «Днепр. Смоленский регион». Компания была создана в 2013 году. Ее основным учредителем является Сергей Котляренко , которого в прессе называют «управляющим активами» бывшего вице-премьера, главы Внешэкономбанка

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