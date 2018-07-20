Совсем озверели. Догханетры стреляют в собак, а потом — и в людей

Кого боятся догхантеры и почему для них единственным методом борьбы с животными стало убийство?

«Честное слово, если бы при мне догхантер убил собаку, не знаю, что бы я с ним сделал. И наверное, сам бы сел в тюрьму».

Врачи оказались бессильны

Средь бела дня 19 июня в подмосковном Лыткарино 29-летний Денис Куньков неподалеку от своего дома выгуливал собаку по кличке Балу. Вдруг к ним подошел мужчина и выстрелил. Сначала в собаку, а затем и в ее хозяина… Пуля из травматического пистолета пробила Балу легкое, животное умерло сразу. Еще четыре пули достались хозяину пса: две в голову, одна в живот и еще одна в спину, когда Денис пытался спастись.

— Я тогда дома был на обеде, — рассказывает очевидец Никита, живущий в соседнем доме. — Услышал хлопки и как собака заскулила. Вышел, а там такая беда…

Стрелок не стал дожидаться полиции. По горячим следам его не нашли. Да и вряд ли найдут по холодным — известно лишь, что он был одет в светлые джинсы и серую толстовку. Под такое описание может подойти каждый третий.

Дениса срочно госпитализировали, но врачи оказались бессильны — через пару дней Куньков скончался. У него остались жена и 3-летняя дочь.

Дело в собаке?

Вдова Дениса, Екатерина, даже предположить не может, за что могли стрелять в ее мужа. Он недавно устроился на стажировку на деревообрабатывающий комбинат, никаких сомнительных дел никогда ни с кем не имел…

Местные уверены, что изначально убить хотели собаку, а Денис вызвал злость убийцы потому, что бросился на защиту Балу. Эту версию поддерживает и полицейская статистика: подобное творится в десятках разных городов страны.

— Я помогала лечить собаку, которую расстреляли выродки, проезжавшие мимо нее на машине. Все случилось прямо во дворе, на глазах у женщины, которая с ней гуляла, — рассказывает волонтер приюта для животных Ольга. — Эта абсолютно добрая собака была из приюта и жила у женщины на передержке, как раз для того, чтобы научиться не бояться людей… Хорошо хоть женщина не пострадала.

Нападавших тогда опять же не нашли.

К слову, Балу был тоже добр.

— Пес абсолютно не агрессивный — никогда близко не подходил к незнакомым людям, наоборот, отходил в сторону, — уверяет соседка Куньковых Катерина Дротова. — Повода даже для минимальных претензий не давал никогда, это могут подтвердить многие.

«Сердобольные» бабушки

Убийцами, кстати, могут быть не только здоровые парни на крутых (или не очень) машинах. Это могут быть и весьма благообразные старушки.

— По закону зона выгула для собак возможна не ближе 500 метров от жилых домов. — Так на видео пенсионерка, которую поймала руководитель одного из питомников, поясняет, почему разбросала 28 отравленных приманок прямо на площадке для выгула собак, которую выделило ГБУ «Жилищник» в Москве

От этих «мин» уже пострадало несколько псов. По-хорошему, с этой женщиной должны бы разобраться правоохранители и суд. Согласно закону, за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) женщине может грозить от трех до пяти лет лишения свободы. Только привлекут ли ее?

По статистике МВД , число зафиксированных случаев жестокого обращения с животными за последние полгода выросло вдвое. Но на тысячи живодеров и убийц — единицы наказанных. Остальные гуляют на свободе. И не только гуляют. В интернете — терабайты фото и видео (не для слабонервных), на которых борцы с собаками разбрасывают отраву на площадках для выгула и снимают, что с животными происходит потом…

«Санитары городов»

Зоозащитники таких «борцов» называют догхантерами (или догкиллерами). Но, как выясняется, сами себя эти «санитары городов» делят на «правильных» и «неправильных».

— У догхантеров есть свой манифест — свод правил, которого придерживаются все: домашних животных они не убивают, какими бы агрессивными те ни были. Убивают только бездомных, — пояснил «Собеседнику» неофициальный представитель «охотников на собак» Геннадий Осовицкий. — Скажу больше. Порой люди сами ищут догхантеров и даже предлагают деньги (как правило, «охотники на собак» их не берут). Дело в том, что большинство догкиллеров сами когда-то сталкивались с тем, что на них или на их близких нападали собаки.

Однажды Осовицкому позвонил его бывший одноклассник и рассказал, что на его супругу с ребенком напали несколько собак в Лианозовском парке:

— В итоге ребенка неделю оперировали в Филатовской больнице, женщина тоже пострадала… Мой одноклассник оказался пацифистом и обратился ко мне, чтобы найти людей, кто уничтожит собак. Догхантеры нашлись, приехали и отстреляли бездомных псов.

— Но почему догхантеры вообще решили, что имеют право убивать животных, пусть и бездомных? — возмущаюсь я методом решения проблемы.

— Да потому, что власти ничего не делают: ежегодно выделяются огромные деньги — 800 млн руб. — на борьбу с беспризорными животными, но они, видимо, кем-то разворовываются. В Москве, скажем, построено всего шесть приютов, каждый из которых вмещает в себя всего 500 животных. А бездомных собак порядка 153 тысяч (и с каждым годом это число растет примерно на 5%). И если на человека или на его ребенка (а звери, как правило, нападают именно на слабых — пенсионеров и детей) напала собака, то он пройдет семь кругов ада, но едва ли добьется, чтобы соответствующие службы ликвидировали собак.

А вот «минирование» территории отравленными кусочками еды или таблетками с ядом — это не метод догхантеров, уверяет Осовицкий.

— Мы, — говорит, — стараемся, чтобы отрава попала нужному животному, а если отказывается есть приманку, забираем ее. Хотя бы потому, что пачка таблеток стоит недешево (да и купить их без рецепта невозможно). Поэтому когда зоозащитники начинают обвинять догхантеров в том, что они массово травят животных во дворах или совершают нападения на домашних собак и их хозяев — это неправда. Такие зверства совершают не догхантеры, а старушки, которым мешают собаки на детской площадке, или мужчины, чью жену обидела собака. Или те психопаты, которые просто ненавидят животных и которых ошибочно называют догхантерами.

Разница, конечно, есть. Но насколько она большая? Расскажите об этом трехлетней девочке из Лыткарино, которая осталась без отца.

цифра

51 млн бездомных животных насчитывается сегодня в России . В основном это домашние собаки и кошки, которых выбросили на улицу, или их потомки.

Впрочем, это по данным Виталия Емельянова , гендиректора компании, занимающейся отловом животных. Официальная статистика не ведется.

Зоозащитники надеются на закон об ответственном обращении с животными, который пылится в Госдуме с осени 2010-го и до сих пор не принят. Впрочем, первое чтение проект все же прошел — в 2011-м. Но потом его опять отложили. Осенью 2016-го президент Путин обратил внимание на важность темы и дал соответствующее поручение правительству. Планировалось, что второе чтение пройдет в июне 2017-го. Позже в Госдуме заявили, что законопроект находится «почти на выходе», но этого выхода до сих пор не нашли. Теперь ожидается, что парламентарии рассмотрят проект в осеннюю сессию. Может быть.

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