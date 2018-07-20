Рабочий из Белоруссии умер после отдыха на зеленоградском пляже в жару

Зеленоградске во время сильной жары случились приступы у двоих отдыхающих, один из них умер. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

59-летний уроженец Белоруссии в состоянии агонии был госпитализирован около 16:30 в четверг, 19 июля. Спасти мужчину не удалось.

Как сообщил источник, мужчина загорал на городском пляже в районе кафе «Нептун». Он потерял сознание и перестал дышать. Первую помощь ему оказали отдыхающие и спасатель поискового отряда, который находился поблизости. Медики скорой помощи были на месте через три минуты, пострадавшего погрузили на носилки и оперативно доставили к карете скорой помощи. Однако по пути в Зеленоградскую ЦРБ мужчина скончался.

По данным источника, погибший приехал в Калининградскую область из Белоруссии и работал в дорожно-строительной компании ЗАО «ВАД».

В этот же день в Зеленоградске понадобилась помощь ещё одному отдыхающему. В рейсовом автобусе у 57-летнего мужчины начались судороги. Кондуктор вызвала бригаду медиков. Мужчине диагностировали эпилептический приступ и оказали необходимую помощь.