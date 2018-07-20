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Рабочий из Белоруссии умер после отдыха на зеленоградском пляже в жару
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Рабочий из Белоруссии умер после отдыха на зеленоградском пляже в жару 

Клопс.Ru 52 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
В Зеленоградске во время сильной жары случились приступы у двоих отдыхающих, один из них умер. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
59-летний уроженец Белоруссии в состоянии агонии был госпитализирован около 16:30 в четверг, 19 июля. Спасти мужчину не удалось.
Как сообщил источник, мужчина загорал на городском пляже в районе кафе «Нептун». Он потерял сознание и перестал дышать. Первую помощь ему оказали отдыхающие и спасатель поискового отряда, который находился поблизости. Медики скорой помощи были на месте через три минуты, пострадавшего погрузили на носилки и оперативно доставили к карете скорой помощи. Однако по пути в Зеленоградскую ЦРБ мужчина скончался.
По данным источника, погибший приехал в Калининградскую область из Белоруссии и работал в дорожно-строительной компании ЗАО «ВАД».
В этот же день в Зеленоградске понадобилась помощь ещё одному отдыхающему. В рейсовом автобусе у 57-летнего мужчины начались судороги. Кондуктор вызвала бригаду медиков. Мужчине диагностировали эпилептический приступ и оказали необходимую помощь.
В четверг, 19 июля, температура воздуха в Калининграде поднялась до +29 градусов.
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