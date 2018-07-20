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Прокуратура нацелилась на мандат первоуральского депутата
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Прокуратура нацелилась на мандат первоуральского депутата 

Уралинформбюро 56 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Депутат первоуральской думы рискует остаться без мандата. Городская прокуратура подала исковое заявление в суд из-за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщила "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
В ведомстве не называют имя народного избранника. По данным Pervo.ru, речь идет о самом богатом депутате Первоуральска Вадиме Чертищеве. Отмечается, что прокуратура установила сразу несколько нарушений: он указал данные недействительного паспорта, а также скрыл сведения об имуществе своих детей. В подобных случаях законодательством предусмотрено наказание в виде досрочного прекращения депутатских полномочий.
Чертищев является депутатом от "Справедливой России". За 2017 год он задекларировал доход 41,8 миллиона рублей, а в собственности у него находятся 4 квартиры, жилой дом и 5 земельных участков.
Полицейский разворот Карапетяна
Ранее прокуратура добилась лишения мандата депутата Заксобрания от «Справедливой России» Армена Карпетяна. Он «забыл» указать в декларации о доходах двух несовершеннолетних детей, а также скрыл выплаты, произведенные его жене как помощнице депутата за тот период, когда она не находилась в регионе и не могла выполнять должностные обязанности.
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