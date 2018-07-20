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Трое крупных ИБ-руководителей ФБР ушли в отставку из-за киберугроз
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Трое крупных ИБ-руководителей ФБР ушли в отставку из-за киберугроз 

Anti-Malware.ru 55 минут назад
Трое ведущих специалистов в области информационной безопасности, работающих в ФБР, приняли решение покинуть госслужбу. По словам близких к ситуации источников, причиной этому послужила растущая проблема кибератак, которые становятся серьезной проблемой для органов безопасности страны.
Старшие должностные лица агентств предупреждают, что страна находится в «критической точке», так как сталкивается с беспрецедентными киберугрозами, в число которых входят атаки со стороны России на американскую политическую систему.
Также ФБР столкнулось с резкой критикой в свой адрес со стороны нынешнего президента Штатов Дональда Трампа. На данный момент спецслужба работает над привлечением в свой штат специалистов в области кибербезопасности.
Потери ФБР действительно впечатляют: свой пост решил покинуть Скотт Смит, помощник директора ФБР, руководящий киберподразделением Бюро; Говард Маршалл, его заместитель также ушел из ФБР. Дэвид Реш, помощник директора отдела уголовных преступлений, киберпреступлений и ответных действий, тоже покидает спецслужбу.
ФБР подтвердило факт ухода этих должностных лиц. Более того, некий чиновник предупредил, что в ближайшее время уйдет еще больше людей, однако конкретных имен не назвал.
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