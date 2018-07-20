Трое крупных ИБ-руководителей ФБР ушли в отставку из-за киберугроз

Трое ведущих специалистов в области информационной безопасности, работающих в ФБР , приняли решение покинуть госслужбу. По словам близких к ситуации источников, причиной этому послужила растущая проблема кибератак, которые становятся серьезной проблемой для органов безопасности страны.

Старшие должностные лица агентств предупреждают, что страна находится в «критической точке», так как сталкивается с беспрецедентными киберугрозами, в число которых входят атаки со стороны России на американскую политическую систему.

Также ФБР столкнулось с резкой критикой в свой адрес со стороны нынешнего президента Штатов Дональда Трампа . На данный момент спецслужба работает над привлечением в свой штат специалистов в области кибербезопасности.

Потери ФБР действительно впечатляют: свой пост решил покинуть Скотт Смит , помощник директора ФБР, руководящий киберподразделением Бюро; Говард Маршалл, его заместитель также ушел из ФБР. Дэвид Реш, помощник директора отдела уголовных преступлений, киберпреступлений и ответных действий, тоже покидает спецслужбу.

ФБР подтвердило факт ухода этих должностных лиц. Более того, некий чиновник предупредил, что в ближайшее время уйдет еще больше людей, однако конкретных имен не назвал.