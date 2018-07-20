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Движение в центре Москвы ограничат на три дня из-за ралли советских автомобилей
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Движение в центре Москвы ограничат на три дня из-за ралли советских автомобилей 

Москва24 45 минут назад
Фото: Москва24
Перекрытия связаны с подготовкой и проведением ралли советских автомобилей «ГУМ Авторалли». Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.
С 00:01 20 июля до 16:00 21 июля, а также с 01:00 до 05:00 22 июля будет перекрыта Биржевая площадь.
Улица Ильинка от Биржевой до Красной площади будет полностью закрыта для проезда транспорта с 00:01 20 июля до 16:00 21 июля, а также с 01:00 до 05:00 22 июля.
Водителям стоит учитывать эту информацию при составлении маршрута движения.
"ГУМ Авторалли" проходит в Москве уже в пятый раз. 133 экипажа отправятся по 100-километровому маршруту. В пробеге примут участие автомобили советских марок 1930-1970-х годов: «Чайки», «Волги», «Победы», «москвичи» и «жигули».
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