Движение в центре Москвы ограничат на три дня из-за ралли советских автомобилей

Перекрытия связаны с подготовкой и проведением ралли советских автомобилей «ГУМ Авторалли». Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

С 00:01 20 июля до 16:00 21 июля, а также с 01:00 до 05:00 22 июля будет перекрыта Биржевая площадь.

Улица Ильинка от Биржевой до Красной площади будет полностью закрыта для проезда транспорта с 00:01 20 июля до 16:00 21 июля, а также с 01:00 до 05:00 22 июля.

Водителям стоит учитывать эту информацию при составлении маршрута движения.