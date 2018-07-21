Второй самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна Василия Севастьянова и второго пилота Андрея Воропаева, полет продолжался шесть часов.

«Перелет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев», — сообщил после посадки Василий Севастьянов.

Напомним, что 12 мая на аэродроме Иркутского авиационного завода начались летные испытания второго самолета МС-21-300. В ходе полетов с заводского аэродрома самолет достиг скорости 850 км/час и высоты 12 000 метров.

Дальнейшие испытания воздушного судна пройдут на базе летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева», где будет построен специальный ангар.