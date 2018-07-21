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Второй самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский
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Второй самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский 

АиФ Иркутск 21 июля 2018
Фото: АиФ Иркутск
Второй опытный самолет МС-21-300, участвующий в программе летных испытаний, совершил перелет из Иркутска на аэродром в городе Жуковском Московской области, сообщается на сайте Минпромторга России.
Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна Василия Севастьянова и второго пилота Андрея Воропаева, полет продолжался шесть часов.
«Перелет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев», — сообщил после посадки Василий Севастьянов.
Напомним, что 12 мая на аэродроме Иркутского авиационного завода начались летные испытания второго самолета МС-21-300. В ходе полетов с заводского аэродрома самолет достиг скорости 850 км/час и высоты 12 000 метров.
Дальнейшие испытания воздушного судна пройдут на базе летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева», где будет построен специальный ангар.
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