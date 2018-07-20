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Силовики пришли с обысками к замглавы Копейска
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Силовики пришли с обысками к замглавы Копейска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В квартире заместителя главы Копейского городского округа по ЖКХ Сергея Шаповалова прошли обыски, сообщает источник «ФедералПресс».
В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области эту информацию подтвердили, сообщив, следственные действия связаны с возбужденным ранее уголовным делом. Подробности пока не разглашаются.
Добавим, Сергею Шаповалову сейчас 59 лет. В 1993 году он окончил Челябинский государственный технический университет (ЧГТУ) по специальности «Инженер-электрик. Энергосбережение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». В марте 2011 года был назначен директором МУП «Копейские электрические сети», а в апреле прошлого года заступил на должность замглавы Копейска по ЖКХ.
Фото: sledcom.ru
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