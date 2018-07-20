Смолов спасает «сталинские» дома

«Мы придумали проект — «Порталы истории», где обычные проходные арки в «сталинских» домах должны стать «памятью места», памятью о старой набережной, которой больше нет. В частности, о первой саратовской крепости и её первых церквях. Это не граффити, не памятная доска, своего рода «музей под открытым небом»», — написал в Facebook Гридасов.