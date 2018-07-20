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Смолов спасает «сталинские» дома
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Смолов спасает «сталинские» дома 

News.ru 1 час назад
Нападающий клуба «Краснодар» и сборной России Фёдор Смолов помог благотворительному проекту из своего родного города Саратова. Футболист поддержал акцию по сохранению проходных арок в «сталинских» домах. Об этом рассказал спортивный журналист, а также один из идеологов проекта Станислав Гридасов.
«Мы придумали проект — «Порталы истории», где обычные проходные арки в «сталинских» домах должны стать «памятью места», памятью о старой набережной, которой больше нет. В частности, о первой саратовской крепости и её первых церквях. Это не граффити, не памятная доска, своего рода «музей под открытым небом»», — написал в Facebook Гридасов.
Вклад Смолова оказался решающим в благотворительном аукционе, который был организован при участии Василия Уткина.
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