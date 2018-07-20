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УФАС: администрация Оренбурга вновь нарушила права перевозчиков
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УФАС: администрация Оренбурга вновь нарушила права перевозчиков 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургское УФАС установило, что администрация Оренбурга вновь нарушила закон о защите конкуренции в сфере пассажирских перевозок.
Чиновники включили МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» как соисполнителя в муниципальную программу «Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга на 2017-2020 годы». Предприятие получало субсидии на бесконкурентной основе.
«Казенное предприятие получает субсидии из местного бюджета, а публичные конкурентные процедуры органом местного самоуправления не проводятся. Таким образом, МКП «ОПП» получает неравные, более выгодные условия в отличие от других хозяйствующих субъектов», — рассказали в управлении.
Антимонопольный орган выдал предупреждение, исправить нарушение чиновникам нужно до 4 сентября.
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