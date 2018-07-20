УФАС: администрация Оренбурга вновь нарушила права перевозчиков

Оренбургское УФАС установило, что администрация Оренбурга вновь нарушила закон о защите конкуренции в сфере пассажирских перевозок.

Чиновники включили МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» как соисполнителя в муниципальную программу «Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга на 2017-2020 годы». Предприятие получало субсидии на бесконкурентной основе.

«Казенное предприятие получает субсидии из местного бюджета, а публичные конкурентные процедуры органом местного самоуправления не проводятся. Таким образом, МКП «ОПП» получает неравные, более выгодные условия в отличие от других хозяйствующих субъектов», — рассказали в управлении.

Антимонопольный орган выдал предупреждение, исправить нарушение чиновникам нужно до 4 сентября.