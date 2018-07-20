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По требованию курской прокуратуры устранены нарушения прав инвалидов на труд
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По требованию курской прокуратуры устранены нарушения прав инвалидов на труд 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В настоящее время виновные привлечены к административной ответственности
Прокуратура города Курска проверила соблюдение прав инвалидов на труд, выбор рода деятельности и профессии. В результате было установлено, что не все организации города соблюдают требования законодательства.
Согласно закону Курской области, размер квоты для инвалидов составляет 2 процента от среднесписочной численности работников организации, которая составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, занятых на территории области. При этом работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о рабочих местах. Кроме того, они обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и о вакантных должностях.
Во время проверки прокуратура выявила 17 нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. В отношении 7 руководителей организаций возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные привлечены к административной ответственности к различным видам наказания: от предупреждения до штрафа в размере 5 тыс. руб.
Кроме того, прокурор города внес работодателям представления с требованием устранить выявленные нарушения. В настоящее время должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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