По требованию курской прокуратуры устранены нарушения прав инвалидов на труд

В настоящее время виновные привлечены к административной ответственности

Прокуратура города Курска проверила соблюдение прав инвалидов на труд, выбор рода деятельности и профессии. В результате было установлено, что не все организации города соблюдают требования законодательства.

Согласно закону Курской области , размер квоты для инвалидов составляет 2 процента от среднесписочной численности работников организации, которая составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, занятых на территории области. При этом работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о рабочих местах. Кроме того, они обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и о вакантных должностях.

Во время проверки прокуратура выявила 17 нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. В отношении 7 руководителей организаций возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные привлечены к административной ответственности к различным видам наказания: от предупреждения до штрафа в размере 5 тыс. руб.

Кроме того, прокурор города внес работодателям представления с требованием устранить выявленные нарушения. В настоящее время должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.