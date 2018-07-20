В Самаре до конца июля на нескольких улицах отключат горячую воду

Напомним, с 16 по 20 июля сети трех этих теплоисточников проверялись повышенным давлением для обнаружения слабых мест в централизованной системе горячего водоснабжения.

По итогам испытаний предстоит устранить более 50 повреждений, значительная часть которых выявлена на бывших бесхозяйных теплосетях.

При этом сразу после гидравлических испытаний в рамках программы «Re: Конструкция» АО «Предприятие тепловых сетей» приступает к ремонту теплотехнического оборудования I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Поэтому с 20 по 31 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в границах пр. Карла Маркса, улиц Гастелло, Ново-Садовой, Советской Армии, Стара-Загора, 22-го Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальной, Стара-Загора, Ташкентской.

Здесь будет проводиться ремонт запорной и регулирующей арматуры, компенсирующих устройств и насосного оборудования.

Этим летом плановый ремонт затронет также II и III тепломагистрали, по которым горячая вода поступает от Самарской ТЭЦ к потребителям большей части города. Ремонт магистралей разделен на три этапа.

"Предприятие тепловых сетей" приносит извинения за вынужденные неудобства, связанные с подготовкой к будущему отопительному сезону.