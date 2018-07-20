Шерифа Джорджии попросили вернуть деньги за покупку 717-сильного седана

Министерство юстиции США потребовало от шерифа округа Гуиннетт, штат Джорджия, Бутча Конвейя возместить средства, потраченные на покупку 717-сильного Dodge Charger Hellcat. По данным ведомства, автомобиль используется только для поездок на работу, а сама покупка выглядит «слишком экстравагантной» для правоохранительных органов . Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Офис шерифа Конвейя приобрел Charger Hellcat в апреле, заплатив за «заряженный» седан 69 258 долларов (4,4 миллиона рублей по текущему курсу). Для этого использовались средства, полученные из фонда конфискованных активов. Покупка была согласована с подразделением Министерства юстиции по борьбе с отмыванием денежных средств и департаментом во возврату активов.

Сейчас у ведомства возник вопрос, используется ли автомобиль по прямому назначению, то есть для обеспечения правопорядка. В заявке на покупку было указано, что Charger Hellcat будут использовать для проведения операций под прикрытием, а также в рамках программы Beat the Heat — организация соревнований по дрэг-рейсингу на специальных трассах.

В ответ на обвинение, шериф Конвей завил, что для министерства с годовым бюджетом 92 миллиона долларов эта покупка ничего не значит. Помимо этого, «не стоит забывать о том, что такой автомобиль может сделать дороги безопасными».