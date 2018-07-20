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Фигурант дела о госизмене в ОРКК не имел допуска к секретным разработкам
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Фигурант дела о госизмене в ОРКК не имел допуска к секретным разработкам 

BFM.RU 30 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон, которого СМИ называют одним из фигурантов дела о госизмене, не имел допуска к секретным разработкам, сообщил «Интерфаксу» источник в ОРКК. Он отметил, что Пайсон лично не имел допуска к совершенно секретным сведениям по гиперзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях.
По его данным, Пайсон, возможно, не единственный фигурант дела. «Речь идет о нескольких лицах», — сказал источник. Сам Пайсон не комментирует ход следствия, о чем он заявил агентству по телефону. Известно, что он не покидал России, но на работе его сегодня не было. Главе подразделения ОРКК не предъявляли обвинений по делу о госизмене. Возможно, ему будет определен статус ценного свидетеля.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон мог стать одним из фигурантов дела о госизмене. По информации издания, следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе Дмитрия Пайсона. В деле речь идет о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам. По его информации, установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон поддерживал тесный контакт. Руководство «Роскосмоса» обещает максимально содействовать следствию.
ЦНИИмаш является головной научной организацией «Роскосмоса» — несмотря на то, что гиперзвуковыми проектами занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение», не входящая в периметр госкорпорации, уровень кооперации между предприятиями весьма высок. И сотрудники ЦНИИмаша, имевшие соответствующую форму допуска, обладали информацией о многих тонкостях и нюансах гиперзвуковых разработок оборонного характера.
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