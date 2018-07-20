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Мужчина забил до смерти дачника и сдался полиции
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Мужчина забил до смерти дачника и сдался полиции 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Инцидент произошел в деревне Верхний Конец Бабаевского района. 16 июля здесь обнаружили тело мужчины со множественными телесными повреждениями головы и лица.
На следующий день задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Санкт-Петербурга, который сам сдался полиции. Оба мужчины жили в Санкт-Петербурге и имели дачи в Бабаевском районе. Как оказалось, конфликт между ними назревал давно. В результате сначала один избил другого, который и решил отомстить. О смерти пострадавшего он узнал лишь утром.
В отношении агрессивного жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.
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