Ещё
На Среднем Урале состоится массовое крещение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Среднем Урале состоится массовое крещение 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
28 июля, в день 1030-летия крещения Руси, на реке Чусовая в поселке Станционный-Полевской в пятнадцатый раз пройдет массовое крещение. Таинство состоится с благословения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
До крещения будут допущены люди, прошедшие огласительные беседы 25-26 июля в Храме-на-Крови уральской столицы или в Князь-Владимирском храме поселка Станционный-Полевской.
Стоит отметить, что официально памятная дата крещения Руси была закреплена 1 июня 2010 года. Для праздника было выбрано 28 июля — день памяти равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко, который сделал все возможное для распространение православия на Руси.
Уралинформбюро: последние новости
СМИ опубликовали кадры зверских пыток в российской колонии (ВИДЕО 18+) На пост мэра Екатеринбурга претендуют экс-жена депутата и безработный В таинственном черном саркофаге в Египте обнаружили три мумии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии405
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы40
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России334
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение