На Среднем Урале состоится массовое крещение

28 июля, в день 1030-летия крещения Руси, на реке Чусовая в поселке Станционный-Полевской в пятнадцатый раз пройдет массовое крещение. Таинство состоится с благословения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

До крещения будут допущены люди, прошедшие огласительные беседы 25-26 июля в Храме-на-Крови уральской столицы или в Князь-Владимирском храме поселка Станционный-Полевской.

Стоит отметить, что официально памятная дата крещения Руси была закреплена 1 июня 2010 года. Для праздника было выбрано 28 июля — день памяти равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко, который сделал все возможное для распространение православия на Руси.