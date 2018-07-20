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Подачу воды из-за дефицита прекратили сразу в несколько населенных пунктов Краснодарского края
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Подачу воды из-за дефицита прекратили сразу в несколько населенных пунктов Краснодарского края 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Ограничения ввели в станицах Фонталовская и Запорожская, а также поселках Красноармейский и Батарейка Темрюкского района.
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения жителям и гостям Таманского Полуострова:
— Чтобы не допустить экстренной ситуации, было принято решение ограничить подачу воды в эти населенные пункты.
Сообщается, что подача воды будет возобновлена лишь после восстановления уровня воды в резервуарах. Когда это произойдет, естественно, неизвестно.
В официальном релизе ведомства говорится, что совместно с администрацией Темрюкского района делает все возможное, чтобы жители Таманского полуострова не испытывали проблем с водоснабжением: проводится замена.
Ограничения были введены из-за установившейся жары. Увеличилось потребление, при этом водопроводные сети находятся в изношенном состоянии.
— Ежесуточно бесперебойно подает в сеть более 28,5 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, что почти в два раза больше по сравнению осенне-зимним сезоном. Однако воды на всех все равно не хватает. — Сообщает ГУП КК «Кубаньводкомплекс».
В двух резервуарах чистой воды на горе Фонталовская уровень снизился до критических отметок. Из этих резервуаров и осуществлялось водоснабжение тех населенных пунктов, где пришлось ввести ограничения.
Также на официальном сайте администрации Темрюкского района сообщается, что в станице Вышестеблиевской произошла авария. Сегодня здесь с 9 утра тоже прекращена подача воды потребителям. Случилось повреждение на разводящих водопроводных сетях по адресу: ст. Вышестеблиевская, ул. Застаничная. Специалисты прогнозируют устранить поломку в течение 7 часов.
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