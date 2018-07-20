Подачу воды из-за дефицита прекратили сразу в несколько населенных пунктов Краснодарского края

Краснодар . 20 июля — Новая Кубань. Ограничения ввели в станицах Фонталовская и Запорожская, а также поселках Красноармейский и Батарейка Темрюкского района.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения жителям и гостям Таманского Полуострова:

— Чтобы не допустить экстренной ситуации, было принято решение ограничить подачу воды в эти населенные пункты.

Сообщается, что подача воды будет возобновлена лишь после восстановления уровня воды в резервуарах. Когда это произойдет, естественно, неизвестно.

В официальном релизе ведомства говорится, что совместно с администрацией Темрюкского района делает все возможное, чтобы жители Таманского полуострова не испытывали проблем с водоснабжением: проводится замена.

Ограничения были введены из-за установившейся жары. Увеличилось потребление, при этом водопроводные сети находятся в изношенном состоянии.

— Ежесуточно бесперебойно подает в сеть более 28,5 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, что почти в два раза больше по сравнению осенне-зимним сезоном. Однако воды на всех все равно не хватает. — Сообщает ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

В двух резервуарах чистой воды на горе Фонталовская уровень снизился до критических отметок. Из этих резервуаров и осуществлялось водоснабжение тех населенных пунктов, где пришлось ввести ограничения.

Также на официальном сайте администрации Темрюкского района сообщается, что в станице Вышестеблиевской произошла авария. Сегодня здесь с 9 утра тоже прекращена подача воды потребителям. Случилось повреждение на разводящих водопроводных сетях по адресу: ст. Вышестеблиевская, ул. Застаничная. Специалисты прогнозируют устранить поломку в течение 7 часов.