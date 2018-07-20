Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Fesco группы «Сумма» на 30 июля

«Объявить перерыв в рассмотрении дела. Дело будет рассмотрено 30 июля», —сказал судья.

Она отметила, что перерыв связан с необходимостью предоставления дополнительных доказательств по делу в части направления исполнительного листа в службу судебных приставов.

«Что делает «Дальневосточное морское пароходство» в Москве?», — задалась вопросом судья в ходе заседания.

«Мы не так давно зарегистрированы в Москве», — ответил представитель ДВМП.

ДВМП представило в суд ходатайство, препятствующее рассмотрению дела о банкротстве.

«Мы являемся естественной монополией на транспорте и в отношении нас специальная процедура банкротства», — сказал представитель ДВМП.

Он пояснил, что денежные средства на счетах ДВМП составляют 26 млн рублей, а дебиторская задолженность составляет 9 млрд рублей, что позволяет погасить задолженность.

«Просим прекратить производство по настоящему делу и оставить без рассмотрения», — сказал представитель пароходства.

«Арсагера» 12 июля направила ходатайство об уступке прав требования и 5 сентября Арбитражный суд Москвы рассмотрит ходатайство о замене истца, пояснил представитель УК.

«Арсагера» направила иск о банкротстве Fesco 24 апреля 2018 года.

Группа «Сумма» ранее планировала продать пакет акций Fesco компании DP World. Сделку должна одобрить правительственная комиссия по иностранным инвестициям.