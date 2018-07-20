Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Fesco группы «Сумма» на 30 июля 

Арбитражный суд Москвы на заседании 20 июля по иску УК «Арсагера» о банкротстве компании «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура Fesco, входящая в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) отложил рассмотрение дела на 30 июля, сообщил корреспондент RNS из зала суда.
«Объявить перерыв в рассмотрении дела. Дело будет рассмотрено 30 июля», —сказал судья.
Она отметила, что перерыв связан с необходимостью предоставления дополнительных доказательств по делу в части направления исполнительного листа в службу судебных приставов.
«Что делает «Дальневосточное морское пароходство» в Москве?», — задалась вопросом судья в ходе заседания.
«Мы не так давно зарегистрированы в Москве», — ответил представитель ДВМП.
ДВМП представило в суд ходатайство, препятствующее рассмотрению дела о банкротстве.
«Мы являемся естественной монополией на транспорте и в отношении нас специальная процедура банкротства», — сказал представитель ДВМП.
Он пояснил, что денежные средства на счетах ДВМП составляют 26 млн рублей, а дебиторская задолженность составляет 9 млрд рублей, что позволяет погасить задолженность.
«Просим прекратить производство по настоящему делу и оставить без рассмотрения», — сказал представитель пароходства.
«Арсагера» 12 июля направила ходатайство об уступке прав требования и 5 сентября Арбитражный суд Москвы рассмотрит ходатайство о замене истца, пояснил представитель УК.
«Арсагера» направила иск о банкротстве Fesco 24 апреля 2018 года.
Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов арестованы по подозрению в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.
Группа «Сумма» ранее планировала продать пакет акций Fesco компании DP World. Сделку должна одобрить правительственная комиссия по иностранным инвестициям.