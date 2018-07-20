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Виновным во взрыве газового баллона в жилом доме признали заправщика
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Виновным во взрыве газового баллона в жилом доме признали заправщика 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
48-летний Андрей Зазулин осужден на два года условно. Суд Куйбышевского района сегодня, 20 июля, вынес приговор 48-летнему Андрею Зазулину — заправщику газовых баллонов омской АГЗС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Следствие полагало, что именно он виновен во взрыве баллона с газом, который занес в свою квартиру по ул. 5-я Кордная глава семьи Бакаевых. Тогда пострадала вся семья — жена и трое его детей. Разрушенной оказалась и их квартира.
— В суде установлено, что подсудимый, работая оператором автомобильной газовой заправочной станции, 12 января 2018 года произвел заправку бытового газового баллона в нарушение установленных правил промышленной безопасности при отрицательной температуре воздуха. Кроме того, он не проверил его на остатки неиспарившегося газа и на наличие внешних повреждений, а также не удостоверился в том, что баллон прошел соответствующее освидетельствование, — уточнили в прокуратуре.
Все эти нарушения и привели к трагедии. Так решил суд. Сам оператор вину свою признал. Он получил два года лишения свободы условно. Приговор пока в законную силу не вступил.
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