Д. Комбаров: я всегда угорал с прозвища Навесов

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как он относится к своему прозвищу среди болельщиков Навесов, а также оценил своё выступление в концовке прошлого сезона.

«Я здравомыслящий человек, способный оценить свою форму и сезон объективно. Он был не лучшим для меня. Сел, проанализировал вместе с отцом, провели работу над ошибками. Он сказал, что сезон я провёл не лучшим образом, нужно много работать. Сейчас я всё оставил в стороне, нельзя таскать с собой негатив, нужно идти дальше. Приступил к тренировкам, морально чувствую себя хорошо и физически тоже.

Как отношусь к прозвищу Навесов? Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не актуальна. А так, я всегда просто угорал с неё", — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым

Полностью интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.