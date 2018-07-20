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Д. Комбаров: я всегда угорал с прозвища Навесов
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Д. Комбаров: я всегда угорал с прозвища Навесов 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как он относится к своему прозвищу среди болельщиков Навесов, а также оценил своё выступление в концовке прошлого сезона.
«Я здравомыслящий человек, способный оценить свою форму и сезон объективно. Он был не лучшим для меня. Сел, проанализировал вместе с отцом, провели работу над ошибками. Он сказал, что сезон я провёл не лучшим образом, нужно много работать. Сейчас я всё оставил в стороне, нельзя таскать с собой негатив, нужно идти дальше. Приступил к тренировкам, морально чувствую себя хорошо и физически тоже.
Как отношусь к прозвищу Навесов? Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не актуальна. А так, я всегда просто угорал с неё", — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Полностью интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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