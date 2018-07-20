Когда произойдет «уберизация» банков? Главные новости финтеха за неделю

Всем привет!

Что на повестке?

По последним данным, интернет-банкингом в России пользуются 44% клиентов. Это говорит о том, что еще не все потеряно с цифровизацией. Так как развитие новых финансовых технологий и дистанционных услуг является одним из приоритетов регулятора. Или вот тут еще почитайте…

«Сбербанк» будет заменять часть рабочих мест роботами для увеличения производительности труда. Но выиграют ли от этого оставшиеся сотрудники?

Жить по совести стало еще доступнее! Теперь, чтобы расплачиваться картой «Совесть» по партнерской программе в любом магазине, достаточно подключить соответствующие опцию!

Очень интересное и масштабное исследование связи между криптовалютами и оплатой наркотиков. Спойлер: никакой связи нет, а наркотики, к сожалению, покупали, покупают и будут покупать и без биткоина.

Всего понемногу

Алексей Капустин , замруководителя дирекции розничного бизнеса «Райффайзенбанка» рассуждает о судьбе банковского сектора: произойдет ли в ближайшее время «уберизация» банков? Как скоро вы будете просыпаться утром и говорить: «Алиса, возьми мне кредит на 300 тысяч»?

Кстати, Алиса! Не Селезнева, но тоже ничего. «Совкомбанк» первым из российских частных банков научил голосового помощника «Алиса» отвечать на вопросы о банковских продуктах, в частности, об их карте «Халва»: как заказать, где оформить, найти офис и так далее.

А вот интересный проект на «ПостНауке» — навыки цифрового мира. Как ориентироваться в цифровом мире и отличать достоверную информацию от лжи? Сложно ли делать несколько дел одновременно? Что надо уметь, чтобы не потеряться в цифровом мире?

Также вам небольшой обзор маркетплейса от ЦБ . Финансовый маркетплейс — не только крупная площадка услуг, но и инструмент мониторинга и контроля. Чтобы использовать его, конечно же, придется сдать биометрические данные.

И в завершение…

Знаете, как относятся простые смертные на Западе к криптовалютам? Во время ЧМ 2018 была возможность узнать отношение иностранцев к цифровой валюте. Выводы не столь радужные, как может показаться на первый взгляд.

Симптомы «туземуна»? Сначала у вас увеличивается объем торгов, а потом за ночь курс поднимается на 10%. О чем это я? О биткоине, конечно!

​​​​​​​Спасибо за чтение и до следующей недели!

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