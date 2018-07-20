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Похитителям орловского бизнесмена предъявили обвинение
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Похитителям орловского бизнесмена предъявили обвинение 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Похитителям владельца агрохолдинга «Орловская Нива» предъявили обвинение, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Напомним, неизвестные похитили Сергея Будагова 10 июля возле СНТ в Заводском районе. Злоумышленники насильно посадили бизнесмена в свой автомобиль и увезли в Чернский район Тулькой области, где 13 июля в ходе спецоперации оперативники освободили заложника.
«Сейчас обвиняемых заключили под стражу, свою вину в содеянном они признали и пояснили, что похитили владельца агрохолдинга с целью получить выкуп», — отметили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.
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