Похитителям орловского бизнесмена предъявили обвинение

Похитителям владельца агрохолдинга «Орловская Нива» предъявили обвинение, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, неизвестные похитили Сергея Будагова 10 июля возле СНТ в Заводском районе. Злоумышленники насильно посадили бизнесмена в свой автомобиль и увезли в Чернский район Тулькой области, где 13 июля в ходе спецоперации оперативники освободили заложника.

«Сейчас обвиняемых заключили под стражу, свою вину в содеянном они признали и пояснили, что похитили владельца агрохолдинга с целью получить выкуп», — отметили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.