Россиянин покорил шоу «Голос. Дети» в Великобритании после поражения в российской версии конкурса

Одиннадцатилетний уроженец Москвы Ярослав Якубчук стал финалистом британской версии детского вокального конкурса «Голос». В финале он исполнил оперную арию Фигаро из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». На сцене было устроено мини-представление с балетом.

Оценивали выступление трое судей: американский рэпер Уильям Адамс , английская певица и актриса Пикси Лотт и британский музыкант Дэнни Джонс . По итогам выступления Ярослава они отметили его большой прогресс в музыкальном обучении и невероятно высокий тембр.

Россиянин Ярослав Якубчук поразил жюри английской версии детского «Голоса» еще на этапе слепого прослушивания, исполнив арию Nessun dorma («Пусть никто не спит») из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.

Оперные арии стали визитной карточкой юного артиста и на российской версии вокального конкурса «Голос. Дети» в Москве год назад. Однако профессиональное жюри тогда посоветовало Ярославу еще немного поучиться и прийти на следующий год. Музыкальный критик Сергей Соседов согласен с точкой зрения отечественных судей:

Сергей Соседов музыкальный критик «Этому мальчику еще учиться и учиться. Это невозможно слушать, парень поет фальшиво, плохо, голос дрожит. Какие конкурсы? Это нельзя слушать людям, кто музыкально развит, кто ценит хорошие голоса. Это не Робертино Лоретти , который пел чисто и абсолютно точно и свежо. Мне кажется, наше жюри просто более мудро поступило, решив его проверить. В таком виде, в каком он выступает сегодня, конечно, он конкурировать не может, показывать его в таком виде нельзя. Для меня это однозначно».

Как пишет РИА Новости , семья мальчика проживает в Лондоне, любит музыку. Около года Ярослав Якобчук пел в местном церковном хоре, его голосовой диапазон — 4,5 октавы.

В какой-то момент родители юного дарования решили, что не станут ждать год участия в новом сезоне российского «Голоса», так как у мальчика может поменяться голос, и подали заявку на участие в британской версии конкурса. Из шести тысяч претендентов на слепые прослушивания отобрали 60 детей.