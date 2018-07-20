«Копенгаген» просит у «Ромы» 17 миллионов евро за Ольсена

«Рома» вступила в переговоры с «Копенгагеном» по трансферу голкипера Робина Ольсена , сообщает Football Italia.

Нынешний клуб 28-летнего шведа просит за переход вратаря 17 миллионов евро, однако «Рома» рассчитывает, что цену удастся сбить до 10-12 миллионов.

Напомним, итальянцы продали голкипера Алиссона в «Ливерпуль» за 72,5 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим вратарем в истории. Однако лишь часть этой суммы в «Роме» намерены потратить на нового голкипера.

При этом другие клубы понимают, что «джалоросси» получили значительные средства, поэтому могут поднимать цену, обсуждая с ними трансфер голкипера.