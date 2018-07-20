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«Копенгаген» просит у «Ромы» 17 миллионов евро за Ольсена
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«Копенгаген» просит у «Ромы» 17 миллионов евро за Ольсена 

Советский спорт 1 час назад
«Рома» вступила в переговоры с «Копенгагеном» по трансферу голкипера Робина Ольсена, сообщает Football Italia.
Нынешний клуб 28-летнего шведа просит за переход вратаря 17 миллионов евро, однако «Рома» рассчитывает, что цену удастся сбить до 10-12 миллионов.
Напомним, итальянцы продали голкипера Алиссона в «Ливерпуль» за 72,5 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим вратарем в истории. Однако лишь часть этой суммы в «Роме» намерены потратить на нового голкипера.
При этом другие клубы понимают, что «джалоросси» получили значительные средства, поэтому могут поднимать цену, обсуждая с ними трансфер голкипера.
Накануне агент Ольсена был замечен в Риме, тогда же появилась информация о том, что «Рома» выбрала шведа главным кандидатом на замену Алиссона, предпочтя его Альфонсу Ареоля из «Пари Сен-Жермен».
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