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Топ-блогер заявила, что от голосов Монеточки и Гречки «сводит зубы»
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Топ-блогер заявила, что от голосов Монеточки и Гречки «сводит зубы» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Блогер Лена Миро заявила, что от голосов певиц Гречки и Монеточки сводит зубы «как от царапанья монетки по стеклянной банке с гречкой».
«Кто такая певица Гречка, я точно не знаю. Гречка для меня — это гречка, крупа для каши такая. А певица Монетка? За монетку можно купить чуть-чуть гречки, и вот такая я вся не осведомленная о музыке подворотен живу и не парюсь», — написала блогер Лена Миро в своем Telegram-канале.
Она заявила, что все защищают Гречку и Монеточку потому что певицы в тренде. «Теперь все защищают Гречку с Монеткой, потому что они — как бы в тренде. Еще вчера не знали, кто это такие, зато теперь все за кучку гречкой с монеткой — горой», — отметила Миро, добавив, что вокальные способности обеих девушек ее не впечатлили.
«Вы не слушайте, мой вам совет — зубы сводит от их голосов, как от царапанья монетки по стеклянной банке с гречкой», — подытожила Миро.
Напомним, ранее рок-певица Земфира раскритиковала вокальные способности певиц Гречки и Монеточки, заявив, что у них омерзительные голоса.
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