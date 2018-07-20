В Беларуси начнут выпускать больше книг для незрячих 

«Гарри Поттер» шрифтом Брайля. В Беларуси будут выпускать больше книг для незрячих. Сейчас в свет выходит только специальная, учебная и образовательная литература. Финансируют ее издание из бюджетных средств, передает телеканал «МИР 24».
Выбор художественной литературы ограничен. В основном это те произведения, которые входят в школьную программу. Но список книг будут расширять. В него попадет современная популярная литература.
«Мы ориентируемся на наших белорусских авторов, социально значимую литературу. Простите, но еще раз повторяю, этого недостаточно. Этот вопрос будет уже к нашим книгоиздателям. Литература, в том числе, современная, коммерческая, модная и т. д. Ну, что ребенок с ограниченными возможностями не может прочитать этого «Гарри Поттера»?», — сказал первый заместитель Министра информации Республики Беларусь Павел Легкий.
Сейчас с новинками современной литературы незрячие и слабовидящие люди могут познакомиться с помощью аудиокниг. Например, в столичной библиотеке для слепых около 14 тысяч наименований. Они обновляются каждый квартал.
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