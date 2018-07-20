Марш-бросок по центру Нижнего Новгорода: баня стала банком, а владельцем «Гардинии» был шпион

Экскурсия началась от Вечного огня в кремле. Стелу спроектировал Сергей Тимофеев . По задумке архитектора, она должна находиться ниже человеческого роста, чтобы, приходя сюда возложить цветы, человек даже непроизвольно делал поклон.

Слева от Вечного огня располагается второй элемент этого ансамбля — мраморная стена, с изображениями советских воинов. Они поднимаются с земли и идут в атаку. Справа от вечного огня расположена могила Неизвестного солдата. Она заставляет задуматься о том, сколько человек отдало свои жизни в войну. Таким образом, архитекторы добились эффекта ощущения спокойствия и в то же время скорби.

Модернизм 60-70-х годов ХХ века — это горизонтальные линии. Этот стиль в архитектуре начинает бороться со сталинским устремлением зданий в высоту. Пример такой постройки есть и в Нижегородском кремле — здание Обкома партии, ныне — это здание правительства Нижегородской области . Объект построен в 1976 году, это ничем не примечательная, «скучная» архитектура. Вызывает интерес здесь крыльцо, которое выделяется из основной идеи здания, оно будто изображает огромные крылья. А сам фасад здания напоминает монастырскую стену — окна прячутся за белыми пилонами, если смотреть на него под углом.

Останавливаемся не только у громоздких и монументальных зданий. Особое внимание в этой экскурсии уделяется кафе в стиле модерн. Первое из них — «Кладовая башня», которая располагается прямо в стене кремля. Следующее не так далеко — прилегало к Дмитриевской башне и носило красивое название «Град камень». Кафе не работает уже 11 лет.

Выходим из кремля, пересекаем площадь Минина и Пожарского — и вот мы уже рядом с современной «Шоколадницей». Историческое название здания — кафе «Олень». Все постройки стиля модернизм отличаются чистотой линий и функциональностью, красота не так важна, главное — практичность.

Налюбовавшись летней цветущей площадью Минина и Пожарского, двигаемся по улице Ульянова к первому универсаму в городе Горький. Универсамы начинают появляться в СССР в 1970 году. По легенде один из лидеров государства посетил заграницу, где увидел большие магазины самообслуживания. Приехав в СССР, он подробно это описал. Идея понравилась, так универсамы получили распространение в нашей стране.

В Нижегородском универсаме тоже какое-то время действовал принцип самообслуживания, однако вскоре от него пришлось отказаться — люди воровали. Пришлось перейти на систему отделов. В целом, такие универсамы — это ничем не примечательная типовая застройка. В различных микрорайонах Горького они появляются позднее, на улице же Пискунова — самый первый.

Напротив универсама — Парк имени Я. Свердлова. Он небольших размеров, поэтому в 1972 году его из-за этого даже объявили детским. Тогда в СССР был настоящий культ детства. В парке было два вида кафе — с мороженым для детей и без мороженого, но с пивом для взрослых.

Останавливаемся у старейшего в Нижнем Новгороде Спорт-бара. Около него игрушечная фигурка коня. А экскурсовод тем временем рассказывает историю создания детского кафе «Конек-Горбунок». О том, что когда-то здание было предназначено для совсем юных посетителей, напоминают, например, филины на фасаде. Почему кафе называлось именно так? Ответ простой — это любимая сказка архитектора и никакого скрытого смысла здесь нет.

Веранда, которая сейчас пристроена к кафе, несколько искажает его первоначальный вид. В те далекие времена — это была просто модернистская «коробочка» без излишеств. Не забываем, что модернизм — это практичность и простота, но со вкусом. «Конек-Горбунок» был одновременно и границей парка, и его продолжением. Это заметно и сейчас — кафе идеально вписывается в парковую зону.

Возвращаемся на улицу Пискунова и идем в сторону нынешнего кафе «Мамука» или знаменитой «Бригантины», которая была построена еще в начале 1960-х. Это опять же, как и «Конек-Горбунок», была просто «коробочка». Ни карниза, ни скульптуры наверху, по задумке архитекторов, не должно было быть.

На Верхне-Волжской набережной встречаем еще одно модернистское кафе — «Чайка», которое сейчас называется «Тиффани». Здание было построено в 1964 году московскими архитекторами. Это место всегда отличали различные росписи на окнах, которые постоянно менялись (но изначально это были просто белые милые чайки).

Затем «Чайка» стала называться «Гардиния». И с этим кафе связана настоящая детективная история. Как-то владельцем кафе стал некий Виктор Ухури. И пока он был хозяином, заведение в год несло миллионные убытки. «Как же вы держитесь?» — спрашивали владельца. На что Виктор отвечал, что это «коммерческая тайна». Вскоре эта тайна была раскрыта, как был раскрыт и владелец «Гардинии», который оказался американским шпионом. Он по заданию должен был заполучить одну из технологий авиационного завода «Сокол». Неудачливого шпиона отправили на родину.

Следующее, на что обращают наше внимание, — гостиница «Октябрьская». Это здание относится уже скорее к постмодернизму, но, безусловно, притягивает взгляд.

Проходим мимо памятника летчику Нестерову и по одноименной улице движемся до её пересечения с улицей Ульянова.

Перед нами еще одно здание модернизма. Ныне это банк и Торгово-промышленная палата , а планировалось, что здесь будет самая большая в городе баня и оздоровительный комплекс. Также здесь должен был проходить трамвай, причем под землей, спускаясь с Ильинской и выезжая на Большую Печерскую. Этот проект не был осуществлен — наступили 1990-е годы и банки стали более актуальны.

На улице Варварской — бывший концертный зал «Юпитер». Изначально это Дом политического просвещения. Такие здания очень похожи между собой, едва ли не копии, и есть во многих городах России

А вот фонтан рядом с Юпитером — это уже индивидуальная постройка Геннадия Маркова . В нем заложена идея притяжения зрителя, как будто ты можешь зайти в этот фонтан и беспрепятственно пройти через него. А из трех фигур фонтана нет ни одной главной.

Заканчиваем наш марш-бросок остановкой у величественного здания ТЮЗа, построенного в 1978 году.

Это здание типично модернистское, ничего лишнего и ненужного, только маски наверху несколько оживляют фасад. Это постройка для детей, а значит — идеологически выверенная. Отличительной чертой таких архитектурных комплексов является обязательное наличие голубых елей и зимнего сада.

Это первая экскурсия, посвященная лишь части зданий стиля модернизм в Нижнем Новгороде. Центр современного искусства Арсенал предлагает нижегородцам вместе узнать о нашем городе чуть больше, чем мы замечаем в ежедневной суете.

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