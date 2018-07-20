Марш-бросок по центру Нижнего Новгорода: баня стала банком, а владельцем «Гардинии» был шпион 

Экскурсия началась от Вечного огня в кремле. Стелу спроектировал Сергей Тимофеев. По задумке архитектора, она должна находиться ниже человеческого роста, чтобы, приходя сюда возложить цветы, человек даже непроизвольно делал поклон.
Слева от Вечного огня располагается второй элемент этого ансамбля — мраморная стена, с изображениями советских воинов. Они поднимаются с земли и идут в атаку. Справа от вечного огня расположена могила Неизвестного солдата. Она заставляет задуматься о том, сколько человек отдало свои жизни в войну. Таким образом, архитекторы добились эффекта ощущения спокойствия и в то же время скорби.
Модернизм 60-70-х годов ХХ века — это горизонтальные линии. Этот стиль в архитектуре начинает бороться со сталинским устремлением зданий в высоту. Пример такой постройки есть и в Нижегородском кремле — здание Обкома партии, ныне — это здание правительства Нижегородской области. Объект построен в 1976 году, это ничем не примечательная, «скучная» архитектура. Вызывает интерес здесь крыльцо, которое выделяется из основной идеи здания, оно будто изображает огромные крылья. А сам фасад здания напоминает монастырскую стену — окна прячутся за белыми пилонами, если смотреть на него под углом.
Останавливаемся не только у громоздких и монументальных зданий. Особое внимание в этой экскурсии уделяется кафе в стиле модерн. Первое из них — «Кладовая башня», которая располагается прямо в стене кремля. Следующее не так далеко — прилегало к Дмитриевской башне и носило красивое название «Град камень». Кафе не работает уже 11 лет.
Выходим из кремля, пересекаем площадь Минина и Пожарского — и вот мы уже рядом с современной «Шоколадницей». Историческое название здания — кафе «Олень». Все постройки стиля модернизм отличаются чистотой линий и функциональностью, красота не так важна, главное — практичность.
Налюбовавшись летней цветущей площадью Минина и Пожарского, двигаемся по улице Ульянова к первому универсаму в городе Горький. Универсамы начинают появляться в СССР в 1970 году. По легенде один из лидеров государства посетил заграницу, где увидел большие магазины самообслуживания. Приехав в СССР, он подробно это описал. Идея понравилась, так универсамы получили распространение в нашей стране.
В Нижегородском универсаме тоже какое-то время действовал принцип самообслуживания, однако вскоре от него пришлось отказаться — люди воровали. Пришлось перейти на систему отделов. В целом, такие универсамы — это ничем не примечательная типовая застройка. В различных микрорайонах Горького они появляются позднее, на улице же Пискунова — самый первый.
Напротив универсама — Парк имени Я. Свердлова. Он небольших размеров, поэтому в 1972 году его из-за этого даже объявили детским. Тогда в СССР был настоящий культ детства. В парке было два вида кафе — с мороженым для детей и без мороженого, но с пивом для взрослых.
Останавливаемся у старейшего в Нижнем Новгороде Спорт-бара. Около него игрушечная фигурка коня. А экскурсовод тем временем рассказывает историю создания детского кафе «Конек-Горбунок». О том, что когда-то здание было предназначено для совсем юных посетителей, напоминают, например, филины на фасаде. Почему кафе называлось именно так? Ответ простой — это любимая сказка архитектора и никакого скрытого смысла здесь нет.
Веранда, которая сейчас пристроена к кафе, несколько искажает его первоначальный вид. В те далекие времена — это была просто модернистская «коробочка» без излишеств. Не забываем, что модернизм — это практичность и простота, но со вкусом. «Конек-Горбунок» был одновременно и границей парка, и его продолжением. Это заметно и сейчас — кафе идеально вписывается в парковую зону.
Возвращаемся на улицу Пискунова и идем в сторону нынешнего кафе «Мамука» или знаменитой «Бригантины», которая была построена еще в начале 1960-х. Это опять же, как и «Конек-Горбунок», была просто «коробочка». Ни карниза, ни скульптуры наверху, по задумке архитекторов, не должно было быть.
На Верхне-Волжской набережной встречаем еще одно модернистское кафе — «Чайка», которое сейчас называется «Тиффани». Здание было построено в 1964 году московскими архитекторами. Это место всегда отличали различные росписи на окнах, которые постоянно менялись (но изначально это были просто белые милые чайки).
Затем «Чайка» стала называться «Гардиния». И с этим кафе связана настоящая детективная история. Как-то владельцем кафе стал некий Виктор Ухури. И пока он был хозяином, заведение в год несло миллионные убытки. «Как же вы держитесь?» — спрашивали владельца. На что Виктор отвечал, что это «коммерческая тайна». Вскоре эта тайна была раскрыта, как был раскрыт и владелец «Гардинии», который оказался американским шпионом. Он по заданию должен был заполучить одну из технологий авиационного завода «Сокол». Неудачливого шпиона отправили на родину.
Следующее, на что обращают наше внимание, — гостиница «Октябрьская». Это здание относится уже скорее к постмодернизму, но, безусловно, притягивает взгляд.
Проходим мимо памятника летчику Нестерову и по одноименной улице движемся до её пересечения с улицей Ульянова.
Перед нами еще одно здание модернизма. Ныне это банк и Торгово-промышленная палата, а планировалось, что здесь будет самая большая в городе баня и оздоровительный комплекс. Также здесь должен был проходить трамвай, причем под землей, спускаясь с Ильинской и выезжая на Большую Печерскую. Этот проект не был осуществлен — наступили 1990-е годы и банки стали более актуальны.
На улице Варварской — бывший концертный зал «Юпитер». Изначально это Дом политического просвещения. Такие здания очень похожи между собой, едва ли не копии, и есть во многих городах России.
А вот фонтан рядом с Юпитером — это уже индивидуальная постройка Геннадия Маркова. В нем заложена идея притяжения зрителя, как будто ты можешь зайти в этот фонтан и беспрепятственно пройти через него. А из трех фигур фонтана нет ни одной главной.
Заканчиваем наш марш-бросок остановкой у величественного здания ТЮЗа, построенного в 1978 году.
Это здание типично модернистское, ничего лишнего и ненужного, только маски наверху несколько оживляют фасад. Это постройка для детей, а значит — идеологически выверенная. Отличительной чертой таких архитектурных комплексов является обязательное наличие голубых елей и зимнего сада.
Это первая экскурсия, посвященная лишь части зданий стиля модернизм в Нижнем Новгороде. Центр современного искусства Арсенал предлагает нижегородцам вместе узнать о нашем городе чуть больше, чем мы замечаем в ежедневной суете.
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