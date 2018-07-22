Как в 1993 году русские пограничники дали бой афганским моджахедам

13 июня 1993 года группа таджикских и афганских боевиков попыталась прорваться на территорию республики Таджикистан . Но их остановили российские пограничники, и этот бой вошел в историю как «бой на 12-ой пограничной заставе».

После того, как Советский Союз прекратил существование, на границе Афганистана и Таджикистана осталась группа войск бывшего Среднеазиатского пограничного КГБ СССР . На базе этой группы организовали группу пограничных войск России в Таджикистане. Служба пограничников в это время была тяжелой — на фоне дестабилизации военно-политической ситуации в регионе. В 1992 году на территории Таджикистана началась гражданская война, в соседнем Афганистане был свергнут режим Наджибуллы — обстановка тоже была накаленной. Весной 1993 года таджикские боевики в первый раз попытались «открыть» границу между двумя республиками, но у них на пути оказались российские военнослужащие.

Противоборствующие стороны

Против российской 12-й пограничной заставы выступали 14 групп моджахедов, общей численностью 250 человек. Вооружение моджахедов было: 2 миномета, 4 безоткатных орудия, 5-6 установок РС, до 30 РПГ и около 10-12 пулеметов. Руководителем моджахедов был Кори Хамидулло. На момент начала атаки на заставе находилось всего 48 человек, среди которых было 2 офицера, 43 солдата срочной службы и 3 человека из 201-й мотострелковой дивизии — экипаж боевой машины пехоты.

Главной целью боевиков было захватить участки 11-ой и 12-ой пограничной заставы, уничтожить отряд 12-ой заставы и обеспечить свободное сообщение боевиков обеих республик. К тому же, стратегической целью боевиков было ускорение вывода российских войск с территории Таджикистана, чтобы можно было свергнуть законное правительство республики и осуществить переворот.

Начало боя Утром 13 июня, в 4 часа утра, отряд пограничников, который располагался на юго-восточной стороне опорного пункта заставы, зафиксировал группу моджахедов. Они карабкались по склонам. Солдаты 12-ой заставы приготовились к бою после команды «В ружье!». Моджахеды поняли, что внезапного нападения не получится, и с криками «Аллах Акбар!» начали палить из всего оружия, которое у них было — и безоткатных орудий, и минометов, и гранатомётов, стрелкового оружия. Солдаты были «как на ладони», и начали прикрывать друг друга, защищая высоту. Моджахеды смогли уничтожить один российский гранатомёт и подбить БМП, а также тяжело ранить начальника 12-ой погранзаставы, старшего лейтенанта Михаила Майбороду. Первые полтора часа боя не было даже связи, чтобы сообщить о случившемся, но пограничники не оставляли своих позиций.

Даже после первых потерь пограничники продолжали упорно сопротивляться, отражать атаки моджахедов. Но силы были неравны — 48 российских пограничников против 250 вооруженных моджахедов. От постоянного огня загорелись постройки заставы. [С-BLOCK]

Российские пограничники несли человеческие потери. Сергей Борин, пулеметчик, вел бой до тех пор, пока в него не попала граната. Другой пулеметчик, Игорь Филькин, вел пулеметный бой с тремя ранениями. На его теле после окончания боя обнаружили несколько десятков пулевых отверстий, и он, также как и Борин, погиб от разорвавшейся гранаты. 3 бойца на БМП из 201-ой мотострелковой дивизии погибли одновременно.

Тяжелый бой длился около 11 часов. К погранзаставе ехала помощь, но из-за минирования дорог и постоянного огня боевиков не смогла добраться до места. Из 48 человек на погранзаставе из плотного кольца окружения выходили 18 человек — все раненые, контуженные. Отход выживших прикрывал сержант Евланов, который погиб от осколка снаряда, пробившего ему легкое.

После боя Российские пограничники не отдали моджахедам участок погранзаставы. К месту боя подтянулись резервы, и с помощью артиллерии и самолетов, российские солдаты смогли выбить боевиков с заставы. Картина была жуткая: всюду дым, в окопах и на территории заставы трупы — некоторые со следами пыток боевиков.

Погибло 25 российских пограничников, среди которых были бойцы из 201-й мотострелковой дивизии. Боевики потеряли 70 человек, половину трупов они забрали с собой, еще 35 мертвых моджахедов осталось на территории боя. Также они оставили оружие: 5 автоматов, пулемёт, большое количество боеприпасов к стрелковому оружию. Прибывшие саперы обезвредили несколько десятков мин.

Последствия трагедии 12-й погранзаставы

После боя на 12-й пограничной заставе отправили в отставку командующего пограничными войсками Владимира Шляхтина, министр безопасности Виктор Баранников получил выговор за плохую организацию работы. Позже, 18 июля 1993 года, его отправили в отставку — возможно, это связано с событиями на афганско-таджикской границе.

После нападения моджахедов, застава была разрушена. Ее восстановили, но выше в горах. 1 ноября 1993 года погранзаставе присвоили звание «имени 25 героев». За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента страны рядовому Сергею Борину (посмертно), рядовому Игорю Филькину (посмертно), сержанту Сергею Евланову, сержанту Владимиру Елизарову (посмертно), сержанту Сергею Сущенко (посмертно) и лейтенанту Андрею Мерзликину было присвоено звание Героя Российской Федерации. Еще 29 пограничников Московского пограничного отряда были награждены орденом «За личное мужество», а 17 бойцов удостоились медалей «За отвагу». [С-BLOCK]

Бури Каримов в книге «Стон времен» описывая этой бой, написал следующее: «ночная вылазка моджахедов на 12-ю заставу преследовала конкретные цели, и они были достигнуты». По мнению Каримова, боевики хотели, чтобы Россия пересмотрела свое отношение к оппозиционным силам в Таджикистане. Изначально страна поддерживала существующий режим и не желала признавать переселенцев и беженцев. События 13 июня 1993 года поменяли отношение России к происходящему, и 14 июля глава МИД Андрей Козырев «выразил готовность к защите русскоязычного населения Таджикистана».