«Народный пилот»: на пути к подиуму

Три этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) позади, и мы можем подвести промежуточные итоги выступления победителя пятого сезона «Народного пилота» Дениса Мавланова. Денис выступает в классе «Национальный» за команду «Академия ралли». Сейчас в его активе 36 очков и 10 место в общем зачете. Впереди еще четыре этапа, каждый из которых может приблизить гонщика если не к победе, то уж точно к подиуму. По крайней мере, Денис это доказал во время второй гонки третьего этапа в Нижнем Новгороде.

Мы уже писали о дебюте Дениса в СМП РСКГ — сразу после победы в «Народном пилоте» 19-летний гонщик принял участие в двух гонках первого этапа чемпионата на автодроме в Грозном . В первой, «обзорной» гонке Денис финишировал 12-м. Во второй гонщик рассчитывал бороться за подиум, но из-за слишком агрессивной тактики столкнулся с машиной другого пилота — Романа Агошкова из AKHMAT Racing Team, в результате чего смог опять же финишировать только во второй десятке. По итогам двух гонок Денис занял 11 строчку в личном зачете класса «Национальный».

Второй этап, который прошел на автодроме «Смоленское кольцо», был еще более драматичным. Показав третий результат во время тренировки, Денис не смог сохраниться хорошую скорость и квалификацию завершил на 12 позиции. Первая гонка для «Народного пилота» закончилась после двух кругов. Из-за аварии и сломанной подвески Денису пришлось выбыть из борьбы. Второй заезд также закончился неудачей: на втором круге боевой Volkswagen Polo получил серьезные повреждения, и команда приняла решение досрочно завершить гонку.

Однако третий этап на «Нижегородском кольце» стал для Дениса триумфальным. Финишировав в первой гонке лишь девятым, «Народный пилот» смог собраться и приехать вторым в следующем заезде. По словам гонщика, ему удалось сохранить машину на первых трех кругах, набрать скорость и даже воспользоваться ошибкой другого пилота, чтобы отвоевать еще одно место.

На последних кругах гонки он потерял одну позицию, но до финиша смог вернуть ее. По итогам этапа «Народный пилот» заработал 28 очков, став пятым в общем зачете и поднялся на 10 место по итогам трех этапов.

Впереди четвертый этап. Он пройдет на автодроме «Казань Ринг» с 21 по 22 июля. Денис уверен, что ему удастся повторить успех предыдущего этапа и будет бороться за место на подиуме. Возможно, в первой гонке будет тяжело, но полученный опыт и идеально настроенный автомобиль позволяют надеяться на хорошую скорость, меньшее количество ошибок и достойный результат. /m