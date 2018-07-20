Ещё
Модели Geely переедут на модульную платформу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модели Geely переедут на модульную платформу 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Китайский производитель Geely опубликовал фотографии первой модели, построенной на новой модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture). Это кроссовер с внутренним индексом SX11, который выйдет на рынок Поднебесной до конца года.
BMA стала первой независимой разработкой Geely, хотя сходство с «вольвовской» CMA присутствует. По данным производителя, новая архитектура станет лидером в области масштабируемости, мощности силовых установок и безопасности. Она ляжет в основу будущих моделей марки — от седанов и кроссоверов до универсалов и минивэнов. Благодаря системе Multi-Power платформа BMA совместима с турбомоторами объемом 1,0, 1,4 и 1,5 литра, а также различными гибридными установками.
Geely SX11, который может получить название Xingyue, будет оснащаться 1,5-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. Коробка — пятидиапазонный «автомат». Также не исключается появление в гамме литрового агрегата, сопряженного с вариатором.
Длина SX11 составляет 4330 миллиметров, ширина — 1800 миллиметров, высота — 1609 миллиметров. Колесная база насчитывает 2600 миллиметров. По размерам новый кроссовер Geely на 95 миллиметров короче, на 63 миллиметра уже и на 43 миллиметра ниже Volvo XC40. Колесная база шведского вседорожника больше на 102 миллиметра.
Motor.ru: последние новости
У китайской марки Lynk & Co появился седан на базе Volvo Раскрыта внешность новой Lada Granta Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры51
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе213
Фото кабинета Медведева удивило россиян51
Еще один туроператор прекратил свою деятельность42
Опубликована запись пытки в российской колонии480
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение