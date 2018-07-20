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Голосовой помощник Amazon Alexa заменит врачей
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Голосовой помощник Amazon Alexa заменит врачей 

360tv.ru 2 часа назад
Гаджеты на голосовом управлении от Amazon научат диагностировать болезни и даже прогнозировать вероятность смерти, сообщил сайт издания The Sun со ссылкой на главу министерства здравоохранения Великобритании (NHS) Мэтта Хэнкока. В дальнейшем диагностике будут обучены и другие искусственные личные ассистенты, в частности, Google Home и Apple HomePod.
Воспользоваться виртуальным врачом можно уже сейчас. Диагностика состояния здоровья осуществляется, кстати, при поддержке министерства здравоохранения Великобритании.
Умная колонка с подключением к Amazon Alexa и голосовым ассистентом способна на выполнение команд различной сложности. Она умеет планировать дела на короткий и продолжительный срок, осуществлять контроль за домашними предметами интерьера, например, за светом. В любой момент Алекса способна включить музыку по запросу. Виртуальный помощник всегда подскажет, с каким счетом закончилась та или иная спортивная игра. Пользователь может воспользоваться одним из уже готовых навыков Alexa из каталога или при необходимости разработать собственный.
«Мы работаем с Amazon, поэтому информация о состоянии здоровья, полученная при поддержке NHS, может быть использована для голосовой активации устройств», — добавил Мэтт Хэнкок. Алекса работает на трех языках: английском, немецком и японском.
«Яндекс» выпустил первое собственное мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником «Алиса» Умная колонка получила название ‐ «Яндекс. Станция».
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