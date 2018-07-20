Голосовой помощник Amazon Alexa заменит врачей

Гаджеты на голосовом управлении от Amazon научат диагностировать болезни и даже прогнозировать вероятность смерти, сообщил сайт издания The Sun со ссылкой на главу министерства здравоохранения Великобритании (NHS) Мэтта Хэнкока. В дальнейшем диагностике будут обучены и другие искусственные личные ассистенты, в частности, Google Home и Apple HomePod.

Воспользоваться виртуальным врачом можно уже сейчас. Диагностика состояния здоровья осуществляется, кстати, при поддержке министерства здравоохранения Великобритании.

Умная колонка с подключением к Amazon Alexa и голосовым ассистентом способна на выполнение команд различной сложности. Она умеет планировать дела на короткий и продолжительный срок, осуществлять контроль за домашними предметами интерьера, например, за светом. В любой момент Алекса способна включить музыку по запросу. Виртуальный помощник всегда подскажет, с каким счетом закончилась та или иная спортивная игра. Пользователь может воспользоваться одним из уже готовых навыков Alexa из каталога или при необходимости разработать собственный.

«Мы работаем с Amazon, поэтому информация о состоянии здоровья, полученная при поддержке NHS, может быть использована для голосовой активации устройств», — добавил Мэтт Хэнкок. Алекса работает на трех языках: английском, немецком и японском.