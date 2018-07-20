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Мастера и ремесленники откроют «Ставропольский Арбат» 28 июля
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Мастера и ремесленники откроют «Ставропольский Арбат» 28 июля 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Выставки городских мастеров и ремесленников возвращаются в Ставрополь с 28 июля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Пешеходная зона на проспекте Октябрьской революции станет площадкой для 30 коллективов и мастеров Ставрополя. С 15:00 до 20:00 на «Ставропольском Арбате» расположатся художники, ремесленники, музыканты и танцоры.
Горожане смогут купить оригинальные сувениры и подарки, попробовать местные деликатесы, полюбоваться зрелищным шоу и познакомиться с интересными людьми. Ярмарки мастеров будут проходить через каждую субботу на протяжении всего лета.
«Город мастеров» появился на проспекте Октябрьской революции прошлым летом в честь юбилея Ставрополя. Проект полюбился горожанам, поэтому его решили проводить регулярно.
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