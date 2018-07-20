Мастера и ремесленники откроют «Ставропольский Арбат» 28 июля

Выставки городских мастеров и ремесленников возвращаются в Ставрополь с 28 июля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Пешеходная зона на проспекте Октябрьской революции станет площадкой для 30 коллективов и мастеров Ставрополя. С 15:00 до 20:00 на «Ставропольском Арбате» расположатся художники, ремесленники, музыканты и танцоры.

Горожане смогут купить оригинальные сувениры и подарки, попробовать местные деликатесы, полюбоваться зрелищным шоу и познакомиться с интересными людьми. Ярмарки мастеров будут проходить через каждую субботу на протяжении всего лета.

«Город мастеров» появился на проспекте Октябрьской революции прошлым летом в честь юбилея Ставрополя. Проект полюбился горожанам, поэтому его решили проводить регулярно.