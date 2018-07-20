Сальвини: МВД Италии и РФ договорились создать общие базы данных для борьбы с терроризмом 

ТАСС, 20 июля. Итальянский министр внутренних дел и вице-премьер Маттео Сальвини и глава МВД России Владимир Колокольцев договорились о создании общих баз данных, чтобы противодействовать террористической угрозе. Соответствующее заявление Маттео Сальвини сделал в интервью газете The Washington Post.
"Я встретился с министром внутренних дел России [Владимиром Колокольцевым], и мы договорились о создании некоторых общих баз данных, какие у нас уже имеются с Израилем. Мы говорили о терроризме, кибербезопасности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и иностранных наемниках, которые возвращаются в Европу из Сирии и других стран Ближнего Востока", — заявил глава МВД Италии.
Он также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями итальянских спецслужб о нескольких тысячах иностранных боевиков, которые возвращаются в Европу, в частности в Италию. «Каждый день я подписываю приказы о высылке людей по подозрению в причастности к терроризму», — подчеркнул Сальвини.
Ранее в понедельник 16 июля глава МВД Италии Маттео Сальвини встретился с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым в Москве. В частности, главы ведомств договорились расширить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия. На пресс-конференции в ТАСС вице-премьер Италии также напомнил, что осенью в Риме пройдет встреча, посвященная борьбе с терроризмом.