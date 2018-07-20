Сальвини: МВД Италии и РФ договорились создать общие базы данных для борьбы с терроризмом

"Я встретился с министром внутренних дел России [Владимиром Колокольцевым], и мы договорились о создании некоторых общих баз данных, какие у нас уже имеются с Израилем . Мы говорили о терроризме, кибербезопасности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и иностранных наемниках, которые возвращаются в Европу из Сирии и других стран Ближнего Востока", — заявил глава МВД Италии

Он также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями итальянских спецслужб о нескольких тысячах иностранных боевиков, которые возвращаются в Европу, в частности в Италию. «Каждый день я подписываю приказы о высылке людей по подозрению в причастности к терроризму», — подчеркнул Сальвини.