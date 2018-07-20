PHD Russia: что нового в мире технологий

Лето — время информационного затишья: все бьются в тендерах и погибают на стратегиях. А тем временем доля рекламы на ТВ растет, биометрия приходит в нашу жизнь, FMCG создают собственные акселераторы, а производители контента — новых Smart-TV селлеров.

PHD Russia подготовил подборку не самых очевидных, но интересных мероприятий, на которые стоит выделить несколько часов трудового дня:

1−3 августа будет работать большой летний лагерь для взрослых — Design Thinking Camp 2018: Customer Insights. Тут соберутся представители крупных международных брендов и западные эксперты. Говорить будут о насущном — глобальных пользовательских трендах, но это не все — обещают практику внедрения инновационных решений в жизнь вашей компании.

16 августа на Стрелке пройдет лекция известного автора Малкольма Харриса о миллениалах, на которой он развеет мифы поколения Y и расскажет, почему их реальность не сводится к модным гаджетам и интернет-мемам. Бесплатно, но по предварительной регистрации.

27 сентября состоится Customer Day 2018. Организаторы обещают 400+ лидеров из различных секторов экономики, включая ритейл, финансовые услуги, телекоммуникации, IT, FMCG, фарму, а также подробный разбор Customer Experience — все о текущих и скоротечных изменениях взаимодействия бренда и потребителя.

3-го октября на конференцию Digital TV & Video in Russia соберутся все операторы платного ТВ и сочувствующие развитию телевещания в формате 4К и возможностям, которые предоставляет технология HDR. Будут обсуждать особенности взаимодействия поставщиков контента с телеком-операторами, практики телеизмерений в России , новшества в урегулировании отрасли и многое другое.

13 ноября в Москве пройдет конференция со стимулирующим названием Innovate or Die 2018 — ее организаторы обещают собрать всех корпоративных инноваторов, экспертов по цифровой трансформации и прорывным технологиям, а гостям «без воды» и лишних слов, четко и по делу раскрыть практические кейсы реальных внедрений инновационных инструментов в компаниях — с их успехами и неудачами.

В самом конце ноября двери для страждущих знаний откроет Digital Technologies Forum. В фокусе обсуждений онлайн— и офлайн-ритейл, финансовые институты и телеком. О том как эффективно «подружить» технологии и современных потребительский бизнес расскажут CEO и основатели компаний потребительского рынка и директора крупных отечественных компаний.