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Омских дворников лишили выходного из-за ночных гуляний горожан
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Омских дворников лишили выходного из-за ночных гуляний горожан 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Городские чиновники обещают, что центр города по воскресеньям не будет завален горами мусора. Омских дворников перевели на скользящий график работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Мусор в подземных переходах города теперь будут убирать и в воскресенье.
— Уборка от мусора выполняется ежедневно: с семи до десяти утра и с двух дня до семи вечера. В зависимости от площади каждый переход убирает один или два работника, — говорит директор БУ Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан. — Обычно воскресенье у наших работников это был выходной день. Но после реконструкции Любинского проспекта, ул. Чокана Валиханова, обновления других скверов, особенно в теплую погоду, как сейчас, многие омичи любят здесь гулять. Поэтому уборку стали проводить по-новому, переведя работников, обслуживающих центральные переходы, на скользящий график работы.
Напомним, именно в воскресенье, 8 июля, на следующий день после завершения ЧМ по футболу, центр города оказался завален мусором. Пустые банки, пивные бутылки, пластик пролежал на главной городской улице больше суток. Вероятно, после этого коммунальные службы все-таки сделали выводы. Хотя Зурнаджан уверяет: горожане сами кидают мусор куда попало.
— Ломают светильники, урны, портят лавочки и навесы, отрывают антискользящие коврики. Например, в новом переходе на Любинском проспекте, что на пересечении улиц Ленина и Либкнехта, установлено уже 11 объемных урн, но мусор все равно бросают, как попало, не заботясь о чистоте и порядке, — добавила чиновница.
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