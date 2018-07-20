Омских дворников лишили выходного из-за ночных гуляний горожан

Городские чиновники обещают, что центр города по воскресеньям не будет завален горами мусора. Омских дворников перевели на скользящий график работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Мусор в подземных переходах города теперь будут убирать и в воскресенье.

— Уборка от мусора выполняется ежедневно: с семи до десяти утра и с двух дня до семи вечера. В зависимости от площади каждый переход убирает один или два работника, — говорит директор БУ Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан . — Обычно воскресенье у наших работников это был выходной день. Но после реконструкции Любинского проспекта, ул. Чокана Валиханова, обновления других скверов, особенно в теплую погоду, как сейчас, многие омичи любят здесь гулять. Поэтому уборку стали проводить по-новому, переведя работников, обслуживающих центральные переходы, на скользящий график работы.

Напомним, именно в воскресенье, 8 июля, на следующий день после завершения ЧМ по футболу, центр города оказался завален мусором. Пустые банки, пивные бутылки, пластик пролежал на главной городской улице больше суток. Вероятно, после этого коммунальные службы все-таки сделали выводы. Хотя Зурнаджан уверяет: горожане сами кидают мусор куда попало.

— Ломают светильники, урны, портят лавочки и навесы, отрывают антискользящие коврики. Например, в новом переходе на Любинском проспекте, что на пересечении улиц Ленина и Либкнехта, установлено уже 11 объемных урн, но мусор все равно бросают, как попало, не заботясь о чистоте и порядке, — добавила чиновница.