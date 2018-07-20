Ещё
В Александровском районе сгорела фура
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Александровском районе сгорела фура 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Сегодня ночью в Александровском районе на 107 километре трассы «М-8» произошло возгорание грузового автомобиля.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, пожар удалось ликвидировать спустя час после поступления сигнала о возгорании. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте работало 8 спасателей и 3 единицы техники. Пострадавших нет.
Сейчас сотрудникам дознания МЧС предстоит установить точную причину возгорания автомобиля. По предварительной информации, у грузовика была неисправна электрическая проводка.
ТВ-МИГ: последние новости
Застройка все ближе к парку «Дружба»: на Нижней Дуброве появится дом-призрак Будем осваивать торфяники Казанский родник затопило
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии295
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России305
На Украине раскопали могилу ведьмы32
Тест: Азовское море или Черное?3
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение