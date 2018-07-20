В Александровском районе сгорела фура

Сегодня ночью в Александровском районе на 107 километре трассы «М-8» произошло возгорание грузового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, пожар удалось ликвидировать спустя час после поступления сигнала о возгорании. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте работало 8 спасателей и 3 единицы техники. Пострадавших нет.

Сейчас сотрудникам дознания МЧС предстоит установить точную причину возгорания автомобиля. По предварительной информации, у грузовика была неисправна электрическая проводка.