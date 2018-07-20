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Анна Чичерова — о выступлении на чемпионате России: «Должна была прыгать выше»
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Анна Чичерова — о выступлении на чемпионате России: «Должна была прыгать выше» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Олимпийская чемпионка Анна Чичерова — о сенсационном возвращении в сектор на чемпионате России.
— Удалось заснуть после того, как накануне на чемпионате России в Казани вы заняли второе место с результатом 1.90 м?
— Можно сказать, почти не спала. Очень тяжело переварить столько эмоций. Все время думала: ну почему все так, должна была прыгать больше… Первый раз в жизни на соревнованиях прыгнула меньше, чем на тренировках.
— А сколько прыгали тогда на тренировках?
— Не хочу пока называть цифры, но намного выше.
— Но параллельно с разочарованием от результата, наверное, была и радость?
— Конечно. Я безумно удивлена, что стольким людям оказалось небезразлично мое возвращение. Меня до сих пор все поздравляют, говорят, что видели мои прыжки… Я совсем не ожидала такого ажиотажа. Когда только получила известие о допуске ИААФ, все так за меня радовались, как будто я уже что-то выиграла. С одной стороны, это вдохновляло, но с другой, я понимала, что еще до старта трачу очень много эмоций и сил. А их у меня уже и так не слишком много.
— В попытке на 1.90 м у вас был огромный запас, как будто уже готовы прыгать 2 метра.
— Да, запас был большим. Но вот на 1.94 м я все-таки очень много накосячила на нервной почве. Конечно, даже если бы я получила допуск от ИААФ заранее, все равно бы волновалась. Но так, узнав о нем за четыре часа до старта, эмоции просто зашкаливали. Я ведь вообще изначально в Казань ехать не собиралась. Какой смысл, если допуска нет? Но потом подумала, что ИААФ любит присылать ответы на заявки в такой момент, когда соревнования уже начались и сделать ничего нельзя. И решила, что раз уж идет бурная переписка, нужно бороться до последнего и ехать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Полностью интервью с Анной Чичеровой читайте скоро в «СЭ»
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