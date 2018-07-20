В ближайшие три года ростовчане будут быстрее добираться в Москву и Сочи на поездах 

Ростовчане в течение ближайших трех лет смогут добираться поездом в Москву, Сочи и другие города этой ветки быстрее. Об этом накануне, 19 июля, в ходе обсуждения проекта Стратегии экономического и социального развития Ростовской области до 2030 года рассказал губернатор Василий Голубев. «В планах ОАО «РЖД» в течение двух-трех лет сократить время пути поездов от Москвы до Сочи с 24 до 16 часов», — подчеркнул глава региона.
Также Василий Голубев отметил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали остается одной из перспективных задач. Губернатор отметил, что сроки реализации как раз вписываются в 2030 год. Василий Голубев отметил, что работа по сути идет уже сейчас, приведя в пример 150 км нового железнодорожного пути в Ростовской и Воронежской областях.
«Рассматривается строительство ветки Ростов — Краснодар. Это все элементы будущей высокоскоростной магистрали. Один из вариантов ее прохождения — через аэропорт Платов», — подчеркнул Василий Голубев.