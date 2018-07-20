В ближайшие три года ростовчане будут быстрее добираться в Москву и Сочи на поездах

Также Василий Голубев отметил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали остается одной из перспективных задач. Губернатор отметил, что сроки реализации как раз вписываются в 2030 год. Василий Голубев отметил, что работа по сути идет уже сейчас, приведя в пример 150 км нового железнодорожного пути в Ростовской и Воронежской областях.