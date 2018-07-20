Законопроект об изучении национальных языков подготовлен ко второму чтению

Парламентарий напомнил, что большая работа была проделана еще перед первым чтением документа (оно состоялось 19 июня), была создана рабочая группа по доработке проекта закона с учетом мнения национальных республик. Кроме того, достигнута договоренность о создании Фонда поддержки родных языков, который будет заниматься проблемами науки в этой области, выработкой методик в образовании, подготовкой учебников и пособий по родному языку и родной литературе, а также экспертизой и продвижением через федеральные государственные образовательные стандарты примерных образовательных программ по родным языкам. Вячеслав Никонов сообщил, что «принято принципиальное решение, что это будет фонд, созданный под эгидой Президента РФ».

По словам главы Комитета, над текстом законопроекта «шла достаточно серьезная работа», и он «претерпел за этот месяц некоторые изменения, которые я бы назвал скорее уточнениями, они шли в русле общей линии, предложенном Постановлением Государственной Думы ».

Согласно поддержанным Комитетом поправками, русский язык будет включен в перечень родных языков народов РФ

Кроме того, рекомендованными Комитетом к принятию поправками уточняется, что «федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования нa родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка».

Разъяснение о том, что именно предлагается законопроектом о национальных языках, читайте в нашем материале.

Поправками также уточняется, что выбор языка образования будет осуществляться по заявлению родителей или законных представителей детей при приеме (переводе) нa обучение по общеобразовательным программам дошкольного образования, имеющим госаккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования.

Напомним, законопроект, внесенный в ГД депутатами от разных фракций, устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ, а право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей.